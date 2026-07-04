ग्लूटाथियोन से भरपूर खाद्य पदार्थ

ग्लूटाथियोन से भरपूर होते हैं ये 5 खाद्य पदार्थ, इन्हें खाने से त्वचा में आएगा निखार

लेखन सयाली 04:30 pm Jul 04, 202604:30 pm

क्या है खबर?

ग्लूटाथियोन एक खास एंटी-ऑक्सीडेंट है, जो शरीर में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। यह एंटी-ऑक्सीडेंट शरीर की कोशिकाओं को नुकसान से बचाने में मदद करता है और कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है। आमतौर पर लोग ग्लूटाथियोन की कमी को पूरा करने के लिए सप्लीमेंट्स का सहारा लेते हैं, लेकिन कुछ खाद्य पदार्थ भी इस पोषक तत्व से भरपूर होते हैं। आइए 5 ऐसे खाद्य पदार्थों के बारे में जानते हैं, जो ग्लूटाथियोन से भरपूर होते हैं।