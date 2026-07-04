ग्लूटाथियोन से भरपूर होते हैं ये 5 खाद्य पदार्थ, इन्हें खाने से त्वचा में आएगा निखार
क्या है खबर?
ग्लूटाथियोन एक खास एंटी-ऑक्सीडेंट है, जो शरीर में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। यह एंटी-ऑक्सीडेंट शरीर की कोशिकाओं को नुकसान से बचाने में मदद करता है और कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है। आमतौर पर लोग ग्लूटाथियोन की कमी को पूरा करने के लिए सप्लीमेंट्स का सहारा लेते हैं, लेकिन कुछ खाद्य पदार्थ भी इस पोषक तत्व से भरपूर होते हैं। आइए 5 ऐसे खाद्य पदार्थों के बारे में जानते हैं, जो ग्लूटाथियोन से भरपूर होते हैं।
#1
ब्रोकली
ब्रोकली एक ऐसी सब्जी है, जो न केवल खाने में स्वादिष्ट होती है, बल्कि इसमें ग्लूटाथियोन की मात्रा भी अधिक होती है। इसमें विटामिन-C, फाइबर और अन्य जरूरी पोषक तत्व भी होते हैं। ब्रोकली का सेवन करने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और यह गंभीर बीमारियों से बचाव में भी मदद करती है। इसके अलावा ब्रोकली का सेवन करने से पाचन तंत्र भी ठीक रहता है और त्वचा में निखार आता है।
#2
लहसुन
लहसुन का सेवन करने से भी शरीर में ग्लूटाथियोन की मात्रा बढ़ती है। इसमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं, जो ग्लूटाथियोन के स्तर को बढ़ाने में मदद करते हैं। लहसुन के गुण शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाते हैं। इसके अलावा लहसुन का सेवन करने से हृदय रोगों का खतरा कम होता है और रक्तचाप नियंत्रित रहता है। लहसुन का नियमित सेवन स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकता है।
#3
पालक
पालक एक पौष्टिक हरी पत्तेदार सब्जी है, जिसमें आयरन और कैल्शियम जैसे कई जरूरी पोषक तत्व होते हैं। पालक में भी ग्लूटाथियोन की मात्रा अधिक होती है। इसमें मौजूद गुण शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों से बचाते हैं और प्रतिरक्षा को मजबूत बनाते हैं। इसके अलावा पालक का सेवन करने से पाचन तंत्र ठीक रहता है और त्वचा भी चमकदार हो जाती है। पालक का नियमित सेवन स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकता है।
#4
एवोकाडो
एवोकाडो एक अनोखा फल है, जो वसा से भरपूर होता है। हालांकि, ये अच्छे वसा होते हैं, जो शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं। एवोकाडो में भी ग्लूटाथियोन की मात्रा अधिक होती है। इसमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं, जो हृदय रोगों का खतरा कम करते हैं। इसके अलावा एवोकाडो का सेवन करने से त्वचा में निखार आता है और बाल स्वस्थ रहते हैं। एवोकाडो का नियमित सेवन स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकता है।
#5
शतावरी
शतावरी एक औषधीय पौधा है, जिसका उपयोग कई पारंपरिक उपचारों में किया जाता है। इसमें भी ग्लूटाथियोन की मात्रा अधिक होती है। शतावरी का सेवन करने से महिलाओं की सेहत में सुधार होता है और हार्मोनल संतुलन बेहतर होता है। इसके अलावा शतावरी का सेवन करने से पाचन तंत्र ठीक रहता है और प्रतिरक्षा मजबूत होती है। इन सभी खाद्य पदार्थों को अपनी डाइट में शामिल करके आप प्राकृतिक रूप से ग्लूटाथियोन प्राप्त कर सकते हैं।