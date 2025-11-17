जल्द शादी होने वाली है? न करें ये फैशन से जुड़ी गलतियां

शादी का दिन जीवन का सबसे खास दिन होता है, चाहे वो दूल्हा हो या दुल्हन। दूल्हे के लिए भी सही कपड़े चुनना उतना ही जरूरी है जितना कि दुल्हन के लिए। सही कपड़े न सिर्फ आपको सुंदर दिखाते हैं बल्कि आत्मविश्वास भी बढ़ाते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी फैशन गलतियों के बारे में बताते हैं, जिन्हें दूल्हा बनने से पहले आपको भूल से भी नहीं करना चाहिए।

#1 फिटिंग का ध्यान रखें कपड़ों की फिटिंग पर ध्यान देना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आपकी शर्ट या पैंट ढीली या बहुत टाइट हो तो उसे पहनने से बचें। सही फिटिंग वाले कपड़े न केवल आपको अच्छा दिखाते हैं, बल्कि आराम भी महसूस करवाते हैं। इसलिए शादी के कपड़े चुनते समय हमेशा अपनी माप के अनुसार ही कपड़े सिलवाएं और पहनें। इससे आपका लुक बेहतरीन लगेगा और आप पूरे दिन आराम से रहेंगे।

#2 रंगों का चयन सोच-समझकर करें शादी के दिन रंगों का चयन बहुत अहम होता है। अक्सर लोग चमकीले रंगों को ही चुन लेते हैं, जो कभी-कभी बहुत ज्यादा बनावटी लग सकते हैं। बेहतर होगा कि आप ऐसे रंगों का चयन करें, जो आपके त्वचा के रंग से मेल खाते हों और आपको एक शाही लुक दें। पारंपरिक लाल या सोने के साथ-साथ नीला, क्रीम या काला जैसे रंग भी अच्छे विकल्प हो सकते हैं। इनसे आप स्टाइलिश दिखेंगे और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा।

#3 एक्सेसरीज का सही इस्तेमाल करें एक्सेसरीज आपके लुक को पूरा करते हैं, लेकिन इन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करना जरूरी है। ज्यादा एक्सेसरीज पहनने से बचें क्योंकि इससे आपका लुक भारी लग सकता है। थोड़े एक्सेसरीज जैसे कि एक अच्छी घड़ी, कड़ा या अंगूठी ही काफी होंगे। इससे आपका लुक संतुलित रहेगा और आप ज्यादा बनावटी नहीं लगेंगे। इसके अलावा आप अपनी पोशाक के अनुसार कुछ छोटे एक्सेसरीज भी पहन सकते हैं, जो आपके लुक को खास बनाएंगे।

#4 जूतों का चयन सोच-समझकर करें शादी के दिन जूतों का चयन भी बहुत अहम होता है। सही जूते न केवल आपके लुक को पूरा करते हैं बल्कि आरामदायक भी होते हैं। हमेशा अच्छे ब्रांड के जूते चुनें जो आपकी पोशाक से मेल खाते हों और लंबे समय तक पहनने पर भी आरामदायक रहें। इसके अलावा जूतों की ऊंचाई और डिजाइन पर भी ध्यान दें ताकि आप पूरे दिन बिना किसी परेशानी के चल सकें और आपका लुक भी बेहतरीन लगे।