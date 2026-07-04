रात भर त्वचा को पोषित कर सकते हैं ये 5 फेस मास्क, जानिए बनाने का तरीका

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गुलाब जल और चंदन का फेस मास्क

गुलाब जल और चंदन का मिश्रण त्वचा की ताजगी बनाए रखता है। इसे बनाने के लिए दो चम्मच गुलाब जल में एक चम्मच चंदन पाउडर मिलाकर पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को अपने चेहरे पर लगाएं और 15-20 मिनट तक सूखने दें, फिर ठंडे पानी से धो लें। यह फेस मास्क आपकी त्वचा को ठंडक देता है और उसे मुलायम बनाता है। नियमित उपयोग से आपकी त्वचा की चमक भी बढ़ती है और वह स्वस्थ दिखती है।