रात भर त्वचा को पोषित कर सकते हैं ये 5 फेस मास्क, जानिए बनाने का तरीका
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रात के समय त्वचा की देखभाल करना बहुत जरूरी है। जब आप सोते हैं तो आपकी त्वचा खुद को ठीक करती है और उसे पोषण देने के लिए फेस मास्क बहुत फायदेमंद हो सकते हैं। फेस मास्क न केवल त्वचा को आराम देते हैं, बल्कि उसे गहराई से पोषण भी देते हैं। आइए कुछ ऐसे फेस मास्क के बारे में जानते हैं, जिन्हें आप आसानी से घर पर बना सकते हैं।
#1
एलोवेरा और नींबू का फेस मास्क
एलोवेरा जेल और नींबू का मिश्रण आपकी त्वचा को नमी देता है और उसे ताजगी प्रदान करता है। इसे बनाने के लिए एक चम्मच एलोवेरा जेल में कुछ बूंद नींबू का रस मिलाएं। इस मिश्रण को अपने चेहरे पर लगाकर 15-20 मिनट तक छोड़ दें, फिर ठंडे पानी से धो लें। यह फेस मास्क आपकी त्वचा को नमी देता है और उसे मुलायम बनाता है। नियमित उपयोग से आपकी त्वचा की चमक भी बढ़ती है।
#2
शहद और दूध का फेस मास्क
शहद और दूध का मिश्रण आपकी त्वचा को पोषण देता है और उसे चमकदार बनाता है। इसके लिए एक चम्मच शहद में थोड़ा-सा दूध मिलाकर अच्छी तरह फेंट लें। इसे अपने चेहरे पर लगाकर 20-25 मिनट तक छोड़ दें, फिर गुनगुने पानी से धो लें। यह फेस मास्क आपकी त्वचा को नमी देता है और उसे मुलायम बनाता है। नियमित उपयोग से आपकी त्वचा की चमक भी बढ़ती है और वह स्वस्थ दिखती है।
#3
गुलाब जल और चंदन का फेस मास्क
गुलाब जल और चंदन का मिश्रण त्वचा की ताजगी बनाए रखता है। इसे बनाने के लिए दो चम्मच गुलाब जल में एक चम्मच चंदन पाउडर मिलाकर पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को अपने चेहरे पर लगाएं और 15-20 मिनट तक सूखने दें, फिर ठंडे पानी से धो लें। यह फेस मास्क आपकी त्वचा को ठंडक देता है और उसे मुलायम बनाता है। नियमित उपयोग से आपकी त्वचा की चमक भी बढ़ती है और वह स्वस्थ दिखती है।
#4
बेसन और हल्दी का फेस मास्क
बेसन और हल्दी का मिश्रण आपकी त्वचा की गहराई तक साफ करता है और उसे निखारता है। इसके लिए दो चम्मच बेसन पाउडर में एक चम्मच हल्दी पाउडर मिलाकर पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को अपने चेहरे पर लगाएं और 15-20 मिनट तक सूखने दें, फिर ठंडे पानी से धो लें। यह फेस मास्क आपकी त्वचा को गहराई से साफ करता है और उसे मुलायम बनाता है। नियमित उपयोग से आपकी त्वचा की चमक भी बढ़ती है।
#5
आलू का रस और जैतून तेल का फेस मास्क
आलू का रस और जैतून तेल मिलाकर बनाया गया फेस मास्क त्वचा की रंगत सुधारता है। इसके लिए आलू का रस निकालकर उसमें थोड़ा-सा जैतून तेल मिलाएं। इस मिश्रण को अपने चेहरे पर लगाएं और 15-20 मिनट तक सूखने दें, फिर ठंडे पानी से धो लें। यह फेस मास्क आपकी त्वचा को पोषण देता है और उसे स्वस्थ दिखाता है। नियमित उपयोग से आपकी त्वचा की चमक भी बढ़ती है और वह तरोताजा महसूस होती है।