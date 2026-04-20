महिलाओं के लिए अतिरिक्त चर्बी घटाने में मददगार हैं ये 5 एक्सरसाइज

महिलाओं के लिए अपने दिन की शुरुआत कुछ मिनट एक्सरसाइज करके करना फायदेमंद हो सकता है, खासकर अगर आप उन महिलाओं में से हैं, जो फिट रहना चाहती हैं। फिट रहने के लिए न सिर्फ खाने-पीने का ध्यान रखना जरूरी है, बल्कि रोजाना कुछ मिनट एक्सरसाइज करना भी जरूरी है। आइए आज हम आपको पांच ऐसी एक्सरसाइज के बारे में बताते हैं, जो महिलाओं को जल्द से जल्द फिट और स्वस्थ बनाने में मदद कर सकती हैं।

#1 बर्पी एक्सरसाइज बर्पी एक्सरसाइज के लिए सबसे पहले जमीन पर खड़े होकर नीचे बैठें और दोनों हाथों को आगे की ओर फैलाएं। अब इस अवस्था में अपने दोनों हाथों को जमीन पर रखें और अपने शरीर को मोड़ लें। इसके बाद अपने दोनों पैरों को जमीन पर फैलाएं और कूदकर अपने हाथों को ऊपर सिर के ऊपर ले जाएं। इस तरह से एक बर्पी पूरी होती है और आप इसका 1 मिनट में 10-12 बार अभ्यास करें।

#2 स्क्वाट सबसे पहले जमीन पर सीधे खड़े हो जाएं और पैरों को कंधे की चौड़ाई के बराबर खोलें। अब घुटनों को थोड़ा मोड़ते हुए नीचे बैठें, फिर एकदम सीधी होकर कूदें। इस दौरान हाथों को सिर के ऊपर रखें। इसके बाद धीरे-धीरे जमीन पर पैर रखें और फिर से नीचे बैठें। आप इस एक्सरसाइज को 3 सेट में 10-12 बार दोहरा सकते हैं। यह अभ्यास आपके पैरों और जांघों को मजबूत बनाने में मदद करता है।

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#3 माउंटेन क्लाइंबर इसके लिए सबसे पहले जमीन पर घुटनों के बल बैठकर दोनों हाथों को जमीन पर रखें। अब अपने दोनों पैरों को पीछे की ओर फैलाएं। इसके बाद अपने दाएं पैर को सीधा रखते हुए इसे अपने पेट के पास ले आए। अब दाएं पैर की जगह अपने बाएं पैर को अपने पेट के पास लाएं। इस दौरान आपका शरीर ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, जिससे आप तेजी से माउंटेन क्लाइंबर कर सकें।

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#4 हाई नीज हाई नीज के लिए सबसे पहले जमीन पर सीधे खड़े हो जाएं, फिर तेज गति से दौड़ें और दौड़ते समय अपने घुटनों को ज्यादा से ज्यादा ऊपर उठाएं। इस एक्सरसाइज को 1 मिनट तक दोहराएं। अगर आप इसे ज्यादा देर तक नहीं कर सकते तो थोड़ी देर आराम करके फिर से शुरू करें। यह एक्सरसाइज पेट की अतिरिक्त चर्बी को कम करने में काफी मदद कर सकती है।