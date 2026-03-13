कोल्ड ड्रिंक को छोड़ इन पेय का करें सेवन, सेहत को पहुंचाएंगे लाभ

आजकल लोग कोल्ड ड्रिंक का सेवन करना पसंद करते हैं। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि कोल्ड ड्रिंक में मौजूद उच्च शक्कर और अप्राकृतिक फ्लेवर सेहत के लिए नुकसानदायक होते हैं? इसलिए अगर आपको कोल्ड ड्रिंक पीने की आदत है तो इसे छोड़कर पेय का सेवन करना शुरू कर दें। ये न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद होते हैं। आइए इन सेहतमंद पेय के बारे में जानते हैं।

#1 छाछ छाछ एक पारंपरिक भारतीय पेय है, जो दही से बनता है। इसमें प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन-B12 जैसे पोषक तत्व होते हैं। छाछ का सेवन पाचन को सुधारने में मदद कर सकता है और शरीर को ठंडक पहुंचा सकता है। गर्मियों में इसे पीने से शरीर तरोताजा रहता है और पाचन तंत्र ठीक रहता है। इसके अलावा यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में भी सहायक हो सकता है।

#2 नारियल पानी नारियल पानी एक प्राकृतिक पेय है, जो शरीर को तरोताजा रखता है। इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम और विटामिन-C होते हैं, जो शरीर को ऊर्जा देते हैं। यह वजन घटाने में भी सहायक हो सकता है क्योंकि इसमें कम कैलोरी होती हैं। इसके अलावा नारियल पानी का सेवन दिल की बीमारियों के खतरे को कम करने में भी मदद कर सकता है। यह पेय शुगर के मरीजों के लिए भी फायदेमंद है।

#3 लस्सी लस्सी एक लोकप्रिय पंजाबी पेय है, जिसे दही से बनाया जाता है। यह मीठी या नमकीन दोनों तरह से बनाई जा सकती है। इसमें ऐसे तत्व होते हैं, जो पेट के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। लस्सी का सेवन शरीर को ठंडक पहुंचाता है और गर्मियों में ताजगी महसूस कराता है। इसके अलावा यह पाचन क्रिया को सुधारने में भी सहायक हो सकता है और त्वचा को निखार सकता है।

#4 आंवला जूस आंवला जूस विटामिन-C का बेहतरीन स्रोत है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है। इसमें ऐसे तत्व होते हैं, जो शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों से बचाते हैं और त्वचा को जवान बनाए रखते हैं। आंवला जूस का सेवन पाचन क्रिया को सुधारने में भी मददगार हो सकता है और बालों की समस्याओं को दूर कर सकता है। इसके अलावा यह मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है और तनाव को कम करता है।