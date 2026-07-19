अपने मुलायम और बादल जैसे फर के लिए जानी जाती हैं कुत्तों की ये 5 नस्लें
क्या है खबर?
कुत्ते दुनिया में सबसे लोकप्रिय पालतू जानवरों में से एक हैं। इनकी कई अलग-अलग नस्लें हैं, जो अपने अनोखे लुक और गुणों के लिए जानी जाती हैं। कुछ कुत्ते अपने मुलायम और बादल जैसे फर के लिए मशहूर हैं। इन कुत्तों का फर न केवल देखने में सुंदर लगता है, बल्कि छूने में भी बहुत मुलायम होता है। आइए कुछ ऐसी ही कुत्तों की नस्लों के बारे में जानते हैं।
#1
समोयड कुत्ते
समोयड कुत्ते अपने सफेद, मोटे और मुलायम फर के लिए जाने जाते हैं। ये कुत्ते मूल रूप से साइबेरिया के होते हैं और इन्हें ठंडे मौसम में रहना पसंद होता है।
समोयड का फर बहुत ही घना और मुलायम होता है, जिससे वे बेहद आकर्षक दिखते हैं। इनका हल्का-सा मुस्कुराता हुआ चेहरा भी इन्हें खास बनाता है।
समोयड कुत्ते बहुत ही दोस्ताना और मिलनसार होते हैं, जिससे वे परिवार के साथ समय बिताना पसंद करते हैं।
#2
ल्हासा एप्सो
ल्हासा एप्सो तिब्बती कुत्तों की एक नस्ल है, जो अपने लंबे, घने और रेशमी फर के लिए मशहूर है। ये कुत्ते छोटे आकार के होते हैं और इनका फर बहुत ही सुंदर दिखता है।
ल्हासा एप्सो का फर बहुत ही नरम होता है, जिससे उन्हें छूने में बहुत आरामदायक लगता है। इनका फर न केवल देखने में सुंदर लगता है, बल्कि इसे संवारना भी आसान होता है।
ल्हासा एप्सो कुत्ते बहुत ही प्यारे और दोस्ताना होते हैं।
#3
माल्टीज
माल्टीज छोटे आकार के सफेद रंग के कुत्ते होते हैं, जिनका फर बेहद मुलायम और रेशमी होता है। ये कुत्ते बहुत ही सक्रिय और खेल-कूद पसंद करने वाले होते हैं।
माल्टीज का फर न केवल देखने में सुंदर लगता है, बल्कि इसे संवारना भी आसान होता है। इनका हल्का-सा मुस्कुराता हुआ चेहरा भी इन्हें खास बनाता है।
माल्टीज कुत्ते बहुत ही प्यारे और दोस्ताना होते हैं। इनका आकार छोटा होने के कारण ये घरों में आसानी से रह सकते हैं।
#4
पीकिंग्से
पीकिंग्से चीनी कुत्तों की एक नस्ल है, जिनका फर बहुत ही घना और मुलायम होता है। पीकिंग्से का फर न केवल देखने में सुंदर लगता है, बल्कि इसे संवारना भी आसान होता है।
चीनी शाही दरबार के राजघरानों में इस नस्ल को साथी कुत्ते के तौर पर पसंद किया जाता था। इसका नाम बीजिंग शहर के नाम पर रखा गया है।
इनका फर बहुत ही नरम होता है, जिससे इन्हें छूने में बहुत अच्छा लगता है।
#5
पोमेरेनियन
पोमेरेनियन कुत्ते दुनियाभर में सबसे ज्यादा मशहूर हैं, जिनका फर एकदम बादल जैसा लगता है। सफेद रंग के पोमेरेनियन खास तौर से जब चलते हैं तो ऐसा लगता है मानो कोई बादल या रुई का गोला चल रहा हो।
ये कुत्ते बहुत ही प्यारे और छोटे आकार के होते हैं। इनकी देखभाल करना आसान होता है और इन्हें लोगों के बीच रहना भी पसंद होता है।
इनकी टॉय नस्ल तो सबसे ज्यादा प्यारी होती है।