अपने मुलायम और बादल जैसे फर के लिए जानी जाती हैं कुत्तों की ये 5 नस्लें

माल्टीज छोटे आकार के सफेद रंग के कुत्ते होते हैं, जिनका फर बेहद मुलायम और रेशमी होता है। ये कुत्ते बहुत ही सक्रिय और खेल-कूद पसंद करने वाले होते हैं।

माल्टीज का फर न केवल देखने में सुंदर लगता है, बल्कि इसे संवारना भी आसान होता है। इनका हल्का-सा मुस्कुराता हुआ चेहरा भी इन्हें खास बनाता है।

माल्टीज कुत्ते बहुत ही प्यारे और दोस्ताना होते हैं। इनका आकार छोटा होने के कारण ये घरों में आसानी से रह सकते हैं।