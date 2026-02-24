सेहत के लिए बेहतरीन है कमल ककड़ी, जानिए इससे बनाए जाने वाले व्यंजनों की रेसिपी

कमल ककड़ी, जिसे नीलम या कुमुद भी कहा जाता है, एक पौष्टिक सब्जी है। यह न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें विटामिन-C, विटामिन-B6, पोटैशियम और मैग्नीशियम की भरपूर मात्रा होती है। कमल ककड़ी का उपयोग कई भारतीय व्यंजनों में किया जाता है। आइए आज हम आपको कमल ककड़ी से बनाए जाने वाले व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जो आपके रोजमर्रा के खाने में नई जान डाल देंगे।

#1 कमल ककड़ी का अचार कमल ककड़ी का अचार एक अनोखा और स्वादिष्ट विकल्प है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले कमल ककड़ी को धोकर छील लें, फिर इसे छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। अब इन टुकड़ों को सरसों के तेल में हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, सौंफ, मेथी दाना और नमक मिलाकर पकाएं। जब यह मिश्रण ठंडा हो जाए तो इसे कांच के जार में भरकर धूप में रखें ताकि मसाले अच्छे से जम जाएं। कुछ दिनों बाद आपका अचार तैयार हो जाएगा।

#2 कमल ककड़ी की टिक्की कमल ककड़ी की टिक्की एक बेहतरीन नाश्ता हो सकता है, जिसे आप चाय या कॉफी के साथ परोस सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले उबली हुई कमल ककड़ी को मैश करें, फिर इसमें बारीक कटी हुई प्याज, हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट और मसाले मिलाएं। अब इस मिश्रण से छोटी-छोटी टिक्कियां बनाकर तवे पर तेल लगाकर सेंक लें। इन टिक्कियों को हरी चटनी या टोमैटो सॉस के साथ परोसें।

Advertisement

#3 कमल ककड़ी का करी कमल ककड़ी का करी एक खास व्यंजन है, जिसे आप अपने खास मेहमानों के लिए बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले प्याज, टमाटर, अदरक-लहसुन का पेस्ट और मसालों का तड़का लगाकर उसमें कटे हुए कमल ककड़ी के टुकड़े डालें। अब इसे नारियल दूध या दही डालकर पकाएं जब तक कि सब्जी अच्छी तरह से पक न जाए। इसे रोटी या चावल दोनों के साथ परोसें और इसका स्वाद लें।

Advertisement

#4 भुनी हुई कमल ककड़ी भुनी हुई कमल ककड़ी एक सरल और सेहतमंद नाश्ता हो सकता है। इसके लिए सबसे पहले कमल ककड़ी को धोकर छील लें, फिर इसे पतले-पतले टुकड़ों में काट लें। अब इन टुकड़ों को तेल, नमक और अपनी पसंदीदा मसालों जैसे लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर आदि मिलाकर ओवन या तवे पर सुनहरा होने तक सेंक लें। इसे ठंडा करके एयरटाइट डिब्बे में स्टोर कर सकते हैं।