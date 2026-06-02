मानसून के दौरान पहाड़ों में ये 5 व्यंजन हैं सबसे ज्यादा मशहूर, इनका जरूर लें आनंद

मानसून का मौसम आते ही न केवल बारिश में भीगने का मन करता है, बल्कि स्वादिष्ट चीजें खाने का भी दिल करता है। यह मौसम कई पकवानों का स्वाद बढ़ा देता है और इसका अलसी मजा पहाड़ी इलाकों में ही आता है। इन स्थानों के सुंदर नजारों का आनंद लेते हुए मानसून के मशहूर पकवानों का स्वाद चखना दिल खुश कर देता है। हम आपको मानसून में पहाड़ी इलाकों में पसंद किए जाने वाले व्यंजनों के बारे में बताते हैं।

#1 थुक्पा थुक्पा सिक्किम और लदाख जैसे इलाकों का सबसे मशहूर व्यंजन है। इसका मजा मानसून में दोगुना हो जाता है, जब इसकी गर्माहट मानसून की हल्की ठंड से राहत दिलाती है। यह नूडल्स वाला एक गर्म सूप होता है, जिसमें सादगी भरे मसाले और ढेर सारी सब्जियां डाली जाती हैं। कई लोग इसमें मोमो डालकर खाना भी पसंद करते हैं और स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें मोमो की चटनी मिलाते हैं।

#2 मोमो मोमो हिमाचल प्रदेश का एक लोकप्रिय स्नैक है, जो हर उम्र के लोगों को पसंद आता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैदा को पानी में गूंधकर उसकी लोई बनाएं। फिर इसमें किसी भी तरह की फिलिंग भरें, जैसे सब्जियां, मशरूम या पनीर। इसके बाद मोमो को भाप में पकाएं और इसे गर्मा-गर्म परोसें। आप इसे चटनी या टमाटर सॉस के साथ खा सकते हैं। यह पहाड़ों का सबसे मशहूर स्ट्रीट फूड है, जो दिल खुश कर देता है।

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#3 सिड्डू सिड्डू हिमाचल प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध स्ट्रीट फूड है, जो अब देश के अन्य हिस्सों में भी मिलने लगा है। हालांकि, इसका असली स्वाद आपको हिमाचल में ही मिलेगा। इसे बनाने के लिए आटे का इस्तेमाल किया जाता है और इसकी फिलिंग अखरोट से तैयार की जाती है। इसे भांप में पकाते हैं और लाल चटनी, हरी चटनी और घी के साथ खाते हैं। आप इसे आसानी से घर पर भी बना सकते हैं।

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#4 मैगी और चाय पहाड़ों पर घूमने गए और वहां मैगी नहीं खाई तो यात्रा का मजा कम हो जाएगा। इसके साथ अगर गर्मा-गर्म चाय का कप हाथ में हों और बारिश हो रही हो तो बात ही अलग होती है। पहाड़ों वाली मैगी सभी को पसंद आती है, जिसका स्वाद आपको कहीं और नहीं मिल सकता। इसका चाय के साथ मजा दोगुना हो जाता है, जो बारिश की ठंडक को कम करने में मदद करता है। यह संयोजन आपको जरूर आजमाना चाहिए।