डाइटिंग से जुड़ी ये 5 गलतियां वजन घटाने की प्रगति को कर सकती हैं धीमा
क्या है खबर?
वजन घटाने के लिए डाइटिंग एक आम तरीका है, लेकिन कई लोग अनजाने में कुछ गलतियां कर बैठते हैं, जिससे उनकी प्रगति धीमी हो जाती है। इन गलतियों के कारण न केवल वजन घटाने में बाधा आती है, बल्कि सेहत पर भी बुरा असर पड़ सकता है। इस लेख में हम कुछ ऐसी ही सामान्य गलतियों के बारे में जानेंगे, जिनसे आपको बचना चाहिए ताकि आपकी डाइटिंग योजना सफल हो सके और आप स्वस्थ रह सकें।
#1
जरूरत से ज्यादा कम खाना
बहुत से लोग वजन घटाने के लिए बहुत कम खाना खाते हैं, जिससे उनके शरीर को पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिल पाती। इससे शरीर की ऊर्जा जलाने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है और वजन घटाना मुश्किल हो जाता है।
शरीर को सही मात्रा में पोषण देना जरूरी है ताकि वह ठीक से काम कर सके।
इसके लिए आपको अपने खाने में प्रोटीन, विटामिन्स और खनिज शामिल करने चाहिए ताकि आपका शरीर सही तरीके से काम करे।
#2
जरूरी पोषक तत्वों की कमी
डाइटिंग करते समय केवल कम खाने पर ध्यान देना काफी नहीं है। आपके खाने में सभी जरूरी पोषक तत्वों का होना भी उतना ही अहम है।
अगर आप सिर्फ कम खाना खाकर जरूरी विटामिन्स, खनिज और प्रोटीन जैसी चीजों की कमी कर देते हैं तो इससे आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है।
इसलिए अपनी डाइट में फल, सब्जियां, अनाज और प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों को शामिल करें ताकि आपका शरीर सभी जरूरी पोषक तत्व प्राप्त कर सके।
#3
पानी की कमी होना
डाइटिंग करते समय लोग अक्सर पानी पीना भूल जाते हैं या उसकी मात्रा बहुत कम कर देते हैं। पानी पीना बहुत जरूरी है क्योंकि यह शरीर को तरलता प्रदान करता है और वजन घटाने में मदद करता है।
पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से पाचन क्रिया बेहतर रहती है और शरीर से हानिकारक तत्व बाहर निकलते हैं।
इसके अलावा पानी पीने से भूख कम लगती है, जिससे आप अधिक खाने से बच सकते हैं।
#4
शारीरिक गतिविधि न करना
वजन घटाने के लिए केवल डाइटिंग करना ही काफी नहीं होता, बल्कि नियमित शारीरिक गतिविधि करना भी जरूरी है।
बिना शारीरिक गतिविधि के सिर्फ खान-पान पर ध्यान देने से आपकी डाइटिंग योजना अधूरी रह जाती है। शारीरिक गतिविधि करने से न केवल आपका शरीर की ऊर्जा जलाने की प्रक्रिया तेज होती है बल्कि इससे आपके शरीर की ऊर्जा बढ़ती है और आप तंदुरुस्त रहते हैं।
इसलिए रोजाना कम से कम 30 मिनट तक कोई न कोई शारीरिक गतिविधि जरूर करें।
#5
पर्याप्त नींद न लेना
अक्सर लोग वजन घटाने के चक्कर में अपनी नींद की मात्रा कम कर देते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती है। पर्याप्त नींद लेना उतना ही जरूरी है जितना कि सही खान-पान और शारीरिक गतिविधि करना।
नींद पूरी न होने पर शरीर तनावग्रस्त हो जाता है, जिससे वजन बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए हर दिन 7-8 घंटे की नींद लेना सुनिश्चित करें ताकि आपका शरीर पूरी तरह से आराम कर सके और स्वस्थ रह सके।