घर पर आसानी से बनाए जा सकते हैं ये 5 तरह के मोहितो, जानिए रेसिपी
क्या है खबर?
गर्मियों में ठंडे-ठंडे मोहितो का सेवन करना सबसे अच्छा माना जाता है। यह न केवल स्वाद में बेहतरीन है, बल्कि इससे शरीर को तरोताजा और हाइड्रेटेड भी रहता है। आमतौर पर मोहितो में पुदीने की पत्तियां, नींबू का रस और शक्कर मिलाया जाता है। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि आप चाहें तो मोहितो के कई अनोखे और स्वादिष्ट विकल्प भी बना सकते हैं? आइए उन विकल्पों के लिए रेसिपी जानते हैं।
#1
आम का मोहितो
आम का मोहितो एक बेहतरीन विकल्प है, जो गर्मियों में खासतौर से पसंद किया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले पके हुए आम का गूदा निकाल लें और उसे मिक्सी में पीस लें। अब इस पेस्ट में नींबू का रस, पुदीने की पत्तियां और शक्कर मिलाएं। इसके बाद इस मिश्रण को ठंडे पानी में डालकर अच्छे से मिलाएं। अंत में बर्फ के टुकड़े डालकर इसे ठंडा-ठंडा परोसें।
#2
अनार का मोहितो
अनार का मोहितो एक सेहतमंद और स्वादिष्ट पेय है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले अनार के दानों को मिक्सी में पीस लें, फिर इस पेस्ट को छानकर उसका रस निकाल लें। अब इस रस में नींबू का रस, पुदीने की पत्तियां और शक्कर मिलाएं। इसके बाद इस मिश्रण को ठंडे पानी में डालकर अच्छे से मिलाएं। अंत में बर्फ के टुकड़े डालकर इसे ठंडा-ठंडा परोसें। यह पेय न केवल स्वादिष्ट है बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा है।
#3
स्ट्रॉबेरी का मोहितो
स्ट्रॉबेरी का मोहितो एक बेहतरीन विकल्प है, जो खासतौर पर सर्दियों में पसंद किया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले ताजगी भरी स्ट्रॉबेरी को धोकर काट लें और मिक्सी में पीस लें, फिर इस पेस्ट को छानकर उसका रस निकाल लें। अब इस रस में नींबू का रस, पुदीने की पत्तियां और शक्कर मिलाएं। अंत में इस मिश्रण को ठंडे पानी में डालकर अच्छे से मिलाएं। अंत में बर्फ के टुकड़े डालकर इसे ठंडा-ठंडा परोसें।
#4
नारियल पानी का मोहितो
नारियल पानी का मोहितो एक सेहतमंद पेय है, जो शरीर को हाइड्रेटेड रखता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले ताजे नारियल पानी को निकाल लें, फिर उसमें नींबू का रस, पुदीने की पत्तियां और शक्कर मिलाएं। अब इस मिश्रण को अच्छे से मिलाकर ठंडा-ठंडा परोसें। आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी कदूकस की हुई नारियल गिरी भी मिला सकते हैं ताकि इसका स्वाद और भी बढ़ जाए।
#5
तरबूज का मोहितो
तरबूज का मोहितो एक ताजगी भरा पेय है, जो गर्मियों में बहुत पसंद किया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले तरबूज को काटकर उसके टुकड़े बना लें, फिर इन्हें मिक्सी में पीस लें। अब इस पेस्ट को छानकर उसका रस निकाल लें। इस रस में नींबू का रस, पुदीने की पत्तियां और शक्कर मिलाएं। अंत में इस मिश्रण को ठंडे पानी में डालकर अच्छे से मिलाएं। अंत में बर्फ के टुकड़े डालकर इसे ठंडा-ठंडा परोसें।