गर्मियों के दौरान पुदीने से बनाए जा सकते हैं ये 5 स्वादिष्ट पेय, देते हैं ताजगी

पुदीना एक ताजगी भरी जड़ी-बूटी है, जिसे गर्मियों में डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। इस मौसम में इसका सेवन शरीर को ठंडक पहुंचाता है और पाचन को भी दुरुस्त रखता है। पुदीने की तासीर ठंडी होती है, जो गर्मियों में शरीर को ठंडक देती है। आइए आज हम आपको पुदीने से बनाए जाने वाले कुछ बेहतरीन पेय की रेसिपी बताते हैं। ये न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि बहुत फायदेमंद भी होते हैं।

#1 पुदीने की लस्सी पुदीने की लस्सी एक पारंपरिक पंजाबी पेय है, जो गर्मियों में बहुत लोकप्रिय है। इसे बनाने के लिए दही, पानी, चीनी और ताजे पुदीने की पत्तियों का उपयोग किया जाता है। दही और पानी को अच्छे से मिलाकर उसमें पुदीने की पत्तियां डालें और पीस लें। इसमें चीनी या शहद मिलाकर पेय को गाढ़ा करें। यह लस्सी न केवल स्वादिष्ट होती है, बल्कि पाचन तंत्र को भी सुधारती है और शरीर को ठंडक देती है।

#2 पुदीने की शिकंजी शिकंजी एक पारंपरिक भारतीय पेय है, जो नींबू, पुदीने और मसालों से बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए नींबू का रस, पानी, चीनी, काला नमक, भुना जीरा पाउडर और ताजे पुदीने की पत्तियां मिलाई जाती हैं। सभी सामग्रियों को अच्छे से मिलाकर ठंडा करें और बर्फ डालकर परोसें। यह शिकंजी गर्मियों में पीने के लिए बहुत ही अच्छा विकल्प है, क्योंकि यह शरीर को ठंडक देता है और बहुत जल्दी बन जाता है।

#3 पुदीने की ठंडी कॉफी अगर आप कॉफी प्रेमी हैं तो पुदीने की ठंडी कॉफी आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले कॉफी पाउडर को पानी में उबालें और ठंडा होने दें, फिर इसमें चीनी मिलाएं। अब ठंडे कॉफी मिश्रण में दूध, बर्फ और ताजे पुदीने की पत्तियां डालकर पीसें। इस पेय को गिलास में डालकर ऊपर से थोड़ी सी क्रीम और पुदीने की पत्तियां सजाकर परोसें। यह पेय कॉफी पसंद करने वालों को बहुत अच्छी लगेगी।

#4 पुदीने का नींबू पानी नींबू पानी तो आपने कई बार पिया होगा, लेकिन पुदीने वाले नींबू पानी का मजा ही कुछ और होता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले नींबू का रस, पानी, चीनी और ताजे पुदीने की पत्तियां मिलाई जाती हैं। सभी सामग्री को अच्छे से मिलाकर ठंडा करें और बर्फ डालकर परोसें। आप इसका पोषण मूल्य और स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें चिया या सब्जा के बीज भी शामिल कर सकते हैं।