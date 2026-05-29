अमरूद से बनाए जा सकते हैं ये 5 स्वादिष्ट पेय, गर्मी से दिलाएंगे राहत

अमरूद एक ऐसा फल है, जो न केवल स्वाद में बेहतरीन है, बल्कि पोषण से भरपूर भी है। इसमें विटामिन-C, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स की भरपूर मात्रा होती है। आमतौर पर अमरूद का सेवन कच्चा किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे कई तरह के पेय भी बनाए जा सकते हैं? आइए आज हम आपको अमरूद से बनाए जाने वाले कुछ ऐसे पेयों की रेसिपी बताते हैं, जो गर्मियों में आपको तरोताजा रख सकते हैं।

#1 अमरूद का पन्ना अमरूद का पन्ना एक लोकप्रिय गर्मियों का पेय है, जो आपके शरीर को ठंडक पहुंचाने के साथ-साथ पोषित भी करता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले पके हुए अमरूद को छीलकर उसका गूदा निकाल लें, फिर इसमें काला नमक, भुना जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ी-सी चीनी मिलाएं। इस मिश्रण को मिक्सी में पीसकर पन्ना तैयार करें, जिसे बाद में ठंडे पानी में घोलकर पीएं। यह पेय न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है।

#2 अमरूद की लस्सी अमरूद की लस्सी एक बेहतरीन विकल्प हो सकती है, अगर आप दही से बना कोई पेय पीना चाहते हैं तो। इसे बनाने के लिए सबसे पहले दही को अच्छे से फेंट लें, फिर उसमें पका हुआ अमरूद का गूदा मिलाएं और थोड़ी-सी चीनी डालें। अब इस मिश्रण को अच्छे से मिलाएं, ताकि सभी सामग्री एकसार हो जाएं। अंत में इसमें थोड़ा-सा इलायची पाउडर डालें और ठंडा-ठंडा परोसें। यह पेय स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी अच्छा है।

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#3 अमरूद की आइस टी आइस टी तो आपने कई बार पी होगी, लेकिन क्या आपने कभी अमरूद की आइस टी ट्राई की है? इसे बनाने के लिए सबसे पहले बादाम, काजू, पिस्ता, सौंफ, गुलाब की पंखुड़ियां, काली मिर्च, छोटी इलायची और केसर को मिलाकर पीस लें। अब इसमें पका हुआ अमरूद का गूदा डालकर अच्छे से मिक्सी चलाएं। इस मिश्रण को ठंडे पानी या दूध में घोलकर पीएं। यह पेय न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि पोषक तत्वों से भरपूर भी है।

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#4 अमरूद का मिल्क शेक अगर आप कुछ अनोखा पीना चाहते हैं तो अमरूद का मिल्क शेक एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले क्रीम को फेंट लें, फिर उसमें पका हुआ अमरूद का गूदा डालें और अच्छे से मिलाएं। अब इस मिश्रण को थोड़ी देर फ्रिज में ठंडा होने दें। इसके बाद इसे मिक्सी में डालें और दूध के साथ अच्छी तरह पीस लें। इसे परोसने से पहले इसमें बर्फ डालना न भूलें।