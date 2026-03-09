LOADING...
इलायची से बनने वाले व्यंजन

इलायची से बनाए जा सकते हैं ये 5 स्वादिष्ट व्यंजन, इनका स्वाद होता है लाजवाब

लेखन सयाली
Mar 09, 2026
06:54 am
क्या है खबर?

इलायची एक ऐसा मसाला है, जो न केवल खाने का स्वाद बढ़ाता है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है। आमतौर पर इसे चाय या मिठाइयों में इस्तेमाल किया जाता है। आइए आज हम आपको इलायची से बनाए जाने वाले कुछ ऐसे व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जो आपके खाने का मजा बढ़ा देंगे और आपके व्यंजनों को एक नया स्वाद देंगे। इन व्यंजनों को बनाना भी आसान है और इनकी रेसिपी भी सरल है।

#1

इलायची की खीर

इलायची की खीर एक पारंपरिक मिठाई है, जिसे खास मौकों पर बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले चावल को दूध में पकाया जाता है, फिर उसमें पिसी हुई हरी इलायची डालकर पकाया जाता है। अंत में इसमें चीनी मिलाकर इसे गर्मा-गर्म परोसें। यह मिठाई न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें मौजूद इलायची के कारण यह सेहत के लिए भी अच्छी बन जाती है। इलायची की खुशबू और मिठास इस खीर को और भी खास बनाती है।

#2

इलायची का पुलाव

इलायची का पुलाव एक अनोखा और स्वादिष्ट व्यंजन है, जिसे आप किसी भी खास मौके पर बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले बासमती चावल को घी में भूनते हैं, फिर उसमें हरी इलायची, लौंग और दालचीनी डालकर पकाया जाता है। इसके बाद इसमें कटे हुए मेवे मिलाए जाते हैं, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। आप इस व्यंजन को किसी भी सब्जी या दाल के साथ खा सकते हैं।

#3

इलायची का हलवा

इलायची का हलवा एक पारंपरिक मिठाई है, जिसे सूजी या बेसन से बनाया जा सकता है। इसे बनाने के लिए घी में सूजी या बेसन को भून लिया जाता है, फिर उसमें दूध पकाया जाता है। अंत में इसमें पिसी हरी इलायची मिलाई जाती है, जिससे इसका स्वाद बढ़ जाता है। यह हलवा न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें मौजूद इलायची के कारण यह सेहत के लिए भी अच्छी है। यह हलवा घर आए मेहमानों को पसंद आएगा।

#4

इलायची की चाय

इलायची की चाय एक लोकप्रिय पेय है, जिसे आप सुबह या शाम किसी भी समय पी सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले पानी में अदरक उबाली जाती है, फिर उसमें पिसी हुई हरी इलायची डालकर उबाली जाती है। इसके बाद इसमें दूध और चीनी मिलाई जाती है, जिससे इसका स्वाद बढ़ जाता है। यह चाय न केवल ताजगी देती है, बल्कि पाचन क्रिया को भी सुधारती है। इलायची की खुशबू और मिठास इस चाय को खास बनाती है।

#5

इलायची का अचार

इलायची का अचार एक अनोखा अचार है, जिसे आप अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए हरी इलायची को नमक, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर आदि मसालों के साथ मिलाकर धूप में सुखाया जाता है। इस तरह के अचार को लंबे समय तक रखा जा सकता है और यह आपके खाने का स्वाद बढ़ाता है। इन सभी व्यंजनों को बनाना आसान है और इनकी विधि भी सरल है।

