पार्सनिप से बनाए जा सकते हैं ये 5 स्वादिष्ट व्यंजन, स्वाद में होते हैं लाजवाब
क्या है खबर?
पार्सनिप एक स्वादिष्ट और पौष्टिक सब्जी है। आमतौर पर इसे सूप या सब्जी के रूप में खाया जाता है, लेकिन इससे कई अनोखे और लजीज व्यंजन भी बनाए जा सकते हैं। पार्सनिप की मिठास और नरम बनावट इसे कई व्यंजनों के लिए खास बनाती है। आइए आज हम आपको पार्सनिप से बनाए जाने वाले कुछ स्वादिष्ट व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें आप अपने घर पर आसानी से बना सकते हैं।
#1
पार्सनिप का मीठा
पार्सनिप का मीठा एक अनोखा और स्वादिष्ट मिठाई है, जिसे आप किसी भी खास मौके पर बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले पार्सनिप को कद्दूकस कर लें और फिर उसे घी में भूनें।
इसके बाद इसमें दूध, चीनी और इलायची पाउडर डालकर पकाएं, जब तक कि मिश्रण गाढ़ा न हो जाए। अंत में इसमें काजू और बादाम डालकर सजाएं।
यह मिठाई न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है।
#2
पार्सनिप की टिक्की
पार्सनिप की टिक्की एक बेहतरीन नाश्ता है, जिसे आप शाम की चाय के साथ परोस सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले उबले हुए आलू और कद्दूकस किए हुए पार्सनिप को मिलाएं।
फिर इसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर अच्छी तरह मिलाएं। अब इस मिश्रण की छोटी-छोटी टिक्कियां बनाकर तवे पर हल्का तेल लगाकर सेंक लें।
इन्हें हरी चटनी या टमाटर की चटनी के साथ गर्मा-गर्म परोसें।
#3
पार्सनिप का चावल
पार्सनिप का चावल एक पौष्टिक व्यंजन है, जिसे आप किसी भी भोजन में शामिल कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले चावल को धोकर भिगो दें, फिर घी या तेल में प्याज, लहसुन, अदरक और मसालों को भूनें।
अब इसमें कद्दूकस किया हुआ पार्सनिप मिलाएं और थोड़ी देर पकने दें। इसके बाद भीगे हुए चावल डालकर पानी मिलाएं और धीमी आंच पर पकने दें।
यह चावल न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है।
#4
पार्सनिप की खीर
पार्सनिप की खीर एक अनोखा मिठाई है, जिसे आप खास मौकों पर बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले दूध को उबालें, फिर उसमें कद्दूकस किया हुआ पार्सनिप मिलाएं और धीमी आंच पर पकने दें।
अब इसमें चीनी डालें और अच्छी तरह मिलाएं, जब तक कि मिश्रण गाढ़ा न हो जाए। अंत में इलायची पाउडर डालकर सजाएं।
यह खीर न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है।
#5
पार्सनिप की सब्जी
पार्सनिप की सब्जी एक पौष्टिक और स्वादिष्ट व्यंजन है, जिसे रोटी या चावल, दोनों के साथ खाया जा सकता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले प्याज, लहसुन, अदरक और मसालों को भूनें, फिर उसमें कद्दूकस किया हुआ पार्सनिप मिलाएं और अच्छी तरह पकने दें।
अब इसमें टमाटर की प्यूरी डालें और धीमी आंच पर पकाएं, जब तक कि सब्जी गाढ़ी न हो जाए। इस तरह आप आसानी से पार्सनिप से कई तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बना सकते हैं।