पार्सनिप से बनाए जा सकते हैं ये 5 स्वादिष्ट व्यंजन, स्वाद में होते हैं लाजवाब

पार्सनिप का चावल एक पौष्टिक व्यंजन है, जिसे आप किसी भी भोजन में शामिल कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले चावल को धोकर भिगो दें, फिर घी या तेल में प्याज, लहसुन, अदरक और मसालों को भूनें।

अब इसमें कद्दूकस किया हुआ पार्सनिप मिलाएं और थोड़ी देर पकने दें। इसके बाद भीगे हुए चावल डालकर पानी मिलाएं और धीमी आंच पर पकने दें।

यह चावल न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है।