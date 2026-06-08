एल्डरफ्लॉवर से बनने वाले ये 5 विदेशी मीठे पकवान आपको जरूर आएंगे पसंद, जानें रेसिपी
क्या है खबर?
एल्डरफ्लॉवर सफेद रंग के होते हैं और इनका इस्तेमाल आमतौर पर चाय, पेय और सिरप बनाने के लिए किया जाता है। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि इन फूलों से कई स्वादिष्ट मिठाइयां भी बनाई जा सकती हैं? इनका स्वाद इतना लाजवाब है कि एक बार इन्हें खाने के बाद आप बार-बार खाना चाहेंगे। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे मीठे व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें घर पर कुछ ही मिनटों में एल्डरफ्लॉवर से तैयार किया जा सकता है।
#1
एल्डरफ्लॉवर पुडिंग
एल्डरफ्लॉवर पुडिंग एक हल्की और मलाईदार मिठाई है, जिसे आप खास मौकों पर बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले दूध और चीनी को उबालें, फिर उसमें कॉर्नस्टार्च मिलाकर गाढ़ा करें। अब इसमें एल्डरफ्लॉवर सिरप मिलाएं और ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद इस मिश्रण को फ्रिज में रखें और जब यह जम जाए तो इसे परोसें। इस पुडिंग का स्वाद बहुत ही अनोखा और ताजगी भरा है।
#2
एल्डरफ्लॉवर मूस
एल्डरफ्लॉवर मूस एक मलाईदार और हल्का-फुल्का डेजर्ट है, जिसे बनाने के लिए सबसे पहले व्हिप क्रीम को फेंटना होता है। फिर उसमें एल्डरफ्लॉवर सिरप मिलाएं। अलग से चीनी और दही को गर्म करें और उसे क्रीम वाले मिश्रण में डालें। अब इसे फ्रिज में जमने दें। जब यह जम जाए तो ऊपर से कुछ पुदीने की पत्तियां डालकर परोसें। यह मूस हर किसी को पसंद आएगा और खास मौकों पर भी बनाया जा सकता है।
#3
एल्डरफ्लॉवर केक
एल्डरफ्लॉवर केक एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है, जब आप किसी पार्टी या खास मौके पर कुछ खास बनाना चाहते हों। इसके लिए सबसे पहले मैदा, बेकिंग पाउडर, नमक और मक्खन को मिलाकर मिश्रण तैयार कर लें। अब इसमें दही और चीनी डालकर अच्छे से फेंट लें। इसके बाद इसमें एल्डरफ्लॉवर सिरप मिलाएं और ओवन में बेक करें। ठंडा होने पर ऊपर से क्रीम और थोड़े से फूल सजाकर परोसें।
#4
एल्डरफ्लॉवर आइसक्रीम
गर्मियों में ठंडक पाने के लिए आइसक्रीम सबसे अच्छा विकल्प होता है। एल्डरफ्लॉवर आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले दूध, क्रीम और चीनी को उबालें, फिर इसमें कॉर्नस्टार्च मिलाकर गाढ़ा करें। अब इसमें एल्डरफ्लॉवर सिरप मिलाएं और ठंडा होने दें। इसके बाद इस मिश्रण को फ्रीजर में रखें, ताकि यह जम जाए। जमने के बाद इसे ठंडा-ठंडा परोसें। इस आइसक्रीम का स्वाद बहुत ही लाजवाब है और यह आपको ताजगी देगी।
#5
एल्डरफ्लॉवर पाई
एल्डरफ्लॉवर पाई एक अनोखा मीठा व्यंजन हो सकता है, जिसे आप अपने घर पर आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले पेस्ट्री का आटा तैयार करें। अब उसमें मक्खन, चीनी और बेकिंग सोडा मिलाकर गूंथ लें। इस आटे को बेलकर पाई डिश में रखें। अलग से गाढ़ा दूध और एल्डरफ्लॉवर सिरप मिलाकर भरावन तैयार करें। इसे पाई क्रस्ट पर डालकर ओवन में बेक करें और ठंडा होने पर इसका आनंद लें।