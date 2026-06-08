एल्डरफ्लॉवर से बनने वाले 5 मीठे व्यंजन

एल्डरफ्लॉवर से बनने वाले ये 5 विदेशी मीठे पकवान आपको जरूर आएंगे पसंद, जानें रेसिपी

लेखन सयाली 12:19 pm Jun 08, 202612:19 pm

क्या है खबर?

एल्डरफ्लॉवर सफेद रंग के होते हैं और इनका इस्तेमाल आमतौर पर चाय, पेय और सिरप बनाने के लिए किया जाता है। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि इन फूलों से कई स्वादिष्ट मिठाइयां भी बनाई जा सकती हैं? इनका स्वाद इतना लाजवाब है कि एक बार इन्हें खाने के बाद आप बार-बार खाना चाहेंगे। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे मीठे व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें घर पर कुछ ही मिनटों में एल्डरफ्लॉवर से तैयार किया जा सकता है।