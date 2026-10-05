सर्दियों में बनाए जा सकते हैं ये 5 स्वादिष्ट और पौष्टिक लड्डू, जानिए रेसिपी
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सर्दियों में शरीर को गर्म रखने के साथ-साथ रोगों से लड़ने की ताकत बढ़ाने में लड्डू मदद कर सकते हैं, खासतौर से अगर आप इन्हें घर पर बनाकर खाएंगे तो। आइए आज हम आपको 5 ऐसे स्वादिष्ट और पौष्टिक लड्डू की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें आप घर पर कुछ ही मिनटों में बना सकते हैं और इन्हें लंबे समय तक रख सकते हैं। यहां जानिए सर्दियों के लिए फायदेमंद लड्डू की रेसिपी।
#1
ओट्स और बादाम के लड्डू
सबसे पहले एक पैन में थोड़े बादाम को भूनें और इन्हें एक कटोरे में निकालें, फिर उसी पैन में ओट्स को भूनकर इन्हें कटोरे में बादाम के साथ डालें। अब एक कढ़ाई में पानी और गुड़ डालकर इसे पिघलाएं।
इसके बाद इसमें ओट्स और बादाम का मिश्रण डालकर अच्छी तरह मिलाएं। मिश्रण को ठंडा होने दें, फिर मिश्रण से छोटे-छोटे लड्डू बनाकर इन्हें परोसें।
सर्दियों में ये लड्डू ऊर्जा का अच्छा स्रोत होते हैं।
#2
सूखे मेवे और गुड़ के लड्डू
इसके लिए पहले सूखे मेवों को थोड़े घी में भून लें, फिर एक पैन में गुड़ और पानी डालकर उबालें और जब गुड़ पिघल जाए तो इसमें भुने सूखे मेवे डालकर अच्छी तरह मिलाएं।
इसके बाद मिश्रण को ठंडा करके छोटे-छोटे लड्डू बनाएं। आप चाहें तो इसमें अपने पसंदीदा सूखे मेवे जैसे किशमिश, काजू, पिस्ता आदि डाल सकते हैं।
ये लड्डू स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद होते हैं।
#3
बादाम और खजूर के लड्डू
सबसे पहले बादाम को थोड़ा घी में भून लें, फिर खजूर के बीज निकालकर इन्हें छोटे टुकड़ों में काटें।
अब एक पैन में गाढ़ा दूध और इलायची पाउडर डालकर उबालें और इसमें खजूर और बादाम डालकर अच्छी तरह मिलाएं। मिश्रण को ठंडा करके छोटे-छोटे लड्डू बनाएं।
इन लड्डुओं को आप कई दिनों तक बंद डिब्बे में रख सकते हैं। ये लड्डू मिठास और पोषण का अच्छा मेल होते हैं।
#4
गुड़ और तिल के लड्डू
सबसे पहले तिल को एक पैन में हल्का सुनहरा होने तक भूनकर एक कटोरे में निकालें।
अब एक पैन में गुड़ और पानी डालकर उबालें और जब गुड़ पिघल जाए तो इसमें भुने तिल डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इसके बाद मिश्रण को ठंडा करके छोटे-छोटे लड्डू बनाएं। इन लड्डुओं को आप कई दिनों तक बंद डिब्बे में रख सकते हैं।
ये लड्डू सर्दियों में शरीर को गर्म रखने में मदद करते हैं।
#5
मूंगफली और गुड़ के लड्डू
सबसे पहले मूंगफली को थोड़े घी में भून लें, फिर गुड़ और पानी डालकर इसे पिघलाएं।
अब इसमें भुनी हुई मूंगफली डालकर अच्छी तरह मिलाएं और मिश्रण को ठंडा करके छोटे-छोटे लड्डू बनाएं। इन लड्डुओं को आप कई दिनों तक बंद डिब्बे में रख सकते हैं।
ये लड्डू सेहत के लिए फायदेमंद और स्वादिष्ट होते हैं।