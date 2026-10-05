सर्दियों में बनाकर खाएं ये पौष्टिक लड्डू

सर्दियों में बनाए जा सकते हैं ये 5 स्वादिष्ट और पौष्टिक लड्डू, जानिए रेसिपी

लेखन अंजली 01:53 pm Oct 05, 202601:53 pm

क्या है खबर?

सर्दियों में शरीर को गर्म रखने के साथ-साथ रोगों से लड़ने की ताकत बढ़ाने में लड्डू मदद कर सकते हैं, खासतौर से अगर आप इन्हें घर पर बनाकर खाएंगे तो। आइए आज हम आपको 5 ऐसे स्वादिष्ट और पौष्टिक लड्डू की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें आप घर पर कुछ ही मिनटों में बना सकते हैं और इन्हें लंबे समय तक रख सकते हैं। यहां जानिए सर्दियों के लिए फायदेमंद लड्डू की रेसिपी।