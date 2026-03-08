स्नैक टाइम को बनाना चाहते हैं मजेदार? बनाकर देखें धनिया के ये लजीज स्नैक्स

धनिया एक किस्म का पौधा है, जो भारतीय खान-पान में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। यह खाने में एक अनोखा स्वाद तो जोड़ता ही है, साथ ही उसमें ताजगी भी लाता है। आमतौर पर लोग धनिया की चटनी बनाते हैं या उसे सब्जी में डालते हैं। हालांकि, इसकी मदद से कई तरह के लजीज स्नैक्स भी तैयार किए जा सकते हैं। अगर आप अपने स्नैक टाइम को मजेदार बनाना चाहते हैं तो धनिया से ये पकवान बनाकर खाएं।

#1 धनिया के पकोड़े धनिया के पकोड़े एक बेहतरीन नाश्ता है, जिसे आप बारिश के मौसम में बना सकते हैं। इसके लिए बेसन में बारीक कटा हुआ धनिया, हरी मिर्च, अदरक और नमक मिलाकर घोल तैयार करें। इसके बाद इस घोल को तेल में कुरकुरा होने तक तल लें। इन्हें गर्मा-गर्म चाय के साथ परोसें और इसका आनंद लें। ये न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छी होती हैं। इन्हें आप चटनी के साथ खा सकते हैं।

#2 धनिया की टिक्की धनिया की टिक्की एक बेहतरीन स्नैक है, जिसे आप किसी भी समय बना सकते हैं। इसके लिए उबले हुए आलू में बारीक कटा हुआ धनिया, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन और मसाले मिलाकर टिक्कियों का घोल तैयार करें। इसके बाद इन्हें तवे पर हल्का तेल लगाकर सेंक लें। यह टिक्की बाहर से कुरकुरी और अंदर से नरम होती है, जो बच्चों से लेकर बड़ों तक, सभी को पसंद आएगी। इस पर आप अनार और सेव भी डाल सकते हैं।

#3 धनिया के पराठे धनिया के पराठे एक पौष्टिक विकल्प हो सकते हैं, जिन्हें आप सुबह या शाम के नाश्ते में खा सकते हैं। इसके लिए गेहूं के आटे में बारीक कटा हुआ धनिया, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन और मसाले मिलाकर आटा गूंथ लें। फिर इस आटे की छोटी-छोटी लोइयां बनाकर पराठे बेल लें और तवे पर सेंक लें। इन्हें दही या अचार के साथ परोसें और खाएं। ये पराठे न केवल स्वादिष्ट हैं, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छे हैं।

