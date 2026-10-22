रोजमर्रा की ये 5 आदतें बढ़ा सकती हैं हृदय रोग का खतरा, आज से ही बदलें

आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग शरीर की गतिविधियों पर ध्यान नहीं दे पाते, जिससे उनका हृदय कमजोर होता जा रहा है।

नियमित एक्सरसाइज न करने से शरीर में खून का संचार सही तरीके से नहीं हो पाता और दिल पर दबाव पड़ता है।

इसके अलावा शारीरिक सक्रियता की कमी से मोटापा भी बढ़ता है, जो हृदय के लिए खतरा बन सकता है। इसलिए रोजाना कम से कम 30 मिनट तक कोई न कोई शारीरिक गतिविधि जरूर करें।