रोजमर्रा की ये 5 आदतें बढ़ा सकती हैं हृदय रोग का खतरा, आज से ही बदलें
क्या है खबर?
हृदय रोग एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या है, जो दुनियाभर में कई लोगों की जान लेती है। इसके कई कारण होते हैं, जिनमें खान-पान से लेकर जीवनशैली तक शामिल हैं। रोजमर्रा की कुछ आदतें हमारे हृदय पर गहरा प्रभाव डाल सकती हैं। इस लेख में हम आपको ऐसी ही कुछ सामान्य आदतों के बारे में बताएंगे, जो अनजाने में आपके हृदय को नुकसान पहुंचा सकती हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है।
#1
नमक का अधिक सेवन
नमक का अधिक सेवन हृदय के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। ज्यादा नमक खाने से रक्तचाप बढ़ता है, जिससे हृदय पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है।
इसके अलावा इससे दिल का दौरा आने का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए कोशिश करें कि रोजाना 5 ग्राम से ज्यादा नमक न लें।
इसके लिए आप अपने खाने में हल्का नमक डालें और तैयार खाद्य पदार्थों से बचें, जिनमें आमतौर पर ज्यादा नमक होता है।
#2
धूम्रपान करना
धूम्रपान करना हृदय रोग का एक बड़ा कारण है। सिगरेट में मौजूद हानिकारक तत्व रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे दिल की बीमारियां होती हैं।
धूम्रपान करने वाले लोगों का जोखिम उन लोगों की तुलना में ज्यादा होता है, जो धूम्रपान नहीं करते। इसलिए अगर आप धूम्रपान करते हैं तो आज ही इसे छोड़ने की कोशिश करें।
इसके लिए आप किसी विशेषज्ञ की मदद ले सकते हैं और धूम्रपान छोड़ने वाले उत्पादों का उपयोग कर सकते हैं।
#3
शारीरिक सक्रियता की कमी
आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग शरीर की गतिविधियों पर ध्यान नहीं दे पाते, जिससे उनका हृदय कमजोर होता जा रहा है।
नियमित एक्सरसाइज न करने से शरीर में खून का संचार सही तरीके से नहीं हो पाता और दिल पर दबाव पड़ता है।
इसके अलावा शारीरिक सक्रियता की कमी से मोटापा भी बढ़ता है, जो हृदय के लिए खतरा बन सकता है। इसलिए रोजाना कम से कम 30 मिनट तक कोई न कोई शारीरिक गतिविधि जरूर करें।
#4
तनाव लेना
तनाव लेना या उसे अपने ऊपर हावी होने देना भी हृदय के लिए खतरनाक हो सकता है। लंबे समय तक तनाव रहने से शरीर में रासायनिक असंतुलन होता है, जिससे दिल की बीमारियां हो सकती हैं।
इसलिए तनाव को कम करना सीखें, जैसे ध्यान लगाना, योग करना या कोई शौक अपनाना आदि। अपने काम और निजी जीवन में संतुलन बनाए रखें ताकि तनाव कम हो सके।
इसके अलावा दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताएं, जिससे मन हल्का रहेगा।
#5
अनियमित नींद लेना
नींद पूरी न होने पर शरीर ठीक से काम नहीं कर पाता, खासकर आपका दिल। अनियमित नींद लेने से दिल की धड़कन अस्थिर होती है, जिससे दिल का दौरा आने का खतरा बढ़ जाता है।
इसलिए हर रोज कम से कम 7-8 घंटे की नींद जरूर लें। इसके अलावा सोने और जागने का समय निश्चित रखें ताकि आपका शरीर उसे आदत बना सके।
अगर आपको नींद आने में समस्या होती है तो डॉक्टर की सलाह लें।