ये 5 आम चीजें हैं सिर्फ एक दुर्घटना का परिणाम, आज बन गईं लोगों की जरूरत
क्या है खबर?
आमतौर पर हम सोचते हैं कि हर आविष्कार की कहानी एक सोच के साथ शुरू होती है। हालांकि, कई ऐसे आविष्कार हैं, जो सिर्फ एक दुर्घटना का परिणाम हैं। ऐसे ही कुछ आविष्कारों में ऐसी चीजें शामिल हैं, जिनका इस्तेमाल हम अपने घरों में रोजाना करते हैं। आइए आज हम आपको 5 ऐसी चीजों के बारे में बताते हैं, जिनका इस्तेमाल आप रोजाना अपने घर पर करते हैं, लेकिन इनके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे।
#1
डक्ट टेप
डक्ट टेप को सबसे पहले 1940 में अमेरिकी सेना ने बनाया था, जिसके बाद इसका इस्तेमाल घरों में भी किया जाने लगा। यह एक खास तरह का चिपकाने वाला पदार्थ होता है, जो चीजों को चिपकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस टेप को सबसे पहले घरों में इस्तेमाल किया गया था, फिर बाद में यह एक औद्योगिक सामान बन गया। आजकल इस टेप का इस्तेमाल कई तरह के कामों के लिए किया जाता है।
#2
माइक्रोवेव ओवन
माइक्रोवेव ओवन का आविष्कार भी एक दुर्घटना का परिणाम है। 1945 में पर्किन एल मूरहेड नामक एक इंजीनियर ने माइक्रोवेव तकनीक पर काम करते समय गलती से अपने हाथ में चॉकलेट बार रख दिया था। उनके हाथ पर माइक्रोवेव तरंगों का प्रभाव पड़ा और चॉकलेट बार पिघल गया। इस घटना ने उन्हें माइक्रोवेव ओवन के विकास की ओर प्रेरित किया, जिससे आज हम खाना गर्म करने समेत कई चीजें बनाते हैं।
#3
प्लास्टिक की थैली
प्लास्टिक की थैली का आविष्कार भी एक दुर्घटना का परिणाम है। 1965 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के छात्र डेविड सोलोमन ने गलती से एक ऐसी थैली बनाई, जो हवा पारित कर सकती थी। इसे बाद में प्लास्टिक बैग कहा गया और इसका इस्तेमाल सामान लाने-जाने के लिए किया जाने लगा। यह आविष्कार आज हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन चुका है और इसे रोजमराना इस्तेमाल किया जाता है।
#4
पोस्ट-इट नोट्स
पोस्ट-इट नोट्स को भी एक दुर्घटना के कारण बनाया गया था। 1960 के दशक में अमेरिकी कंपनी 3M के वैज्ञानिक आर्थर फ्राय ने गलती से एक कमजोर गोंद वाला कागज बनाया, जिसे वह बार-बार इस्तेमाल कर सकते थे। इस गोंद वाले कागज पर नोट्स लिखने का विचार आया और पोस्ट-इट नोट्स का आविष्कार हुआ। आज ये छोटे-छोटे नोट्स हमारे कामों को आसान बना देते हैं। ये छात्रों के विशेष रूप से काम आते हैं।
#5
लाइटहाउस
लाइटहाउस यानी समुद्र किनारे बने ऊंचे टावरों को रोशनी देने वाले टावरों को बनाने का विचार भी एक दुर्घटना से आया था। पुराने जमाने में लोग आग जलाकर समुद्र किनारे संकेत देते थे, ताकि नाविक सुरक्षित रहें। धीरे-धीरे तकनीकी विकास हुआ और लाइटहाउस बने। ये उदाहरण बताते हैं कि कैसे एक छोटी-सी गलती या दुर्घटना भी हमारे जीवन को बेहतर बना सकती है। इन आविष्कारों ने साबित कर दिया कि विज्ञान और तकनीकी में दुर्घटनाएं अहम भूमिका निभाती हैं।