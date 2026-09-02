घर में करंट लगाने के कारण बन सकती हैं ये 5 आम गलतियां, इनसे बचें

बच्चे अक्सर बिजली के उपकरणों को छूने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा करना उनके लिए खतरनाक हो सकता है। इसलिए बच्चों को बिजली के उपकरणों के पास न जाने दें और उन्हें समझाएं कि बिजली कितनी खतरनाक हो सकती है।

इसके अलावा बच्चों को बिजली के उपकरणों को छूने न दें और उन्हें समझाएं कि वे किसी भी बिजली के उपकरण को छूने की कोशिश न करें। इस तरह आप बच्चों को सुरक्षित रख सकते हैं।