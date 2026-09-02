घर में करंट लगाने के कारण बन सकती हैं ये 5 आम गलतियां, इनसे बचें
क्या है खबर?
घर में करंट लगने का कारण बन सकता है और इससे कई लोग गंभीर रूप से घायल हो सकते हैं या उनकी मौत भी हो सकती है। इसलिए घर में बिजली का काम करते समय काफी सावधानी बरतने की जरूरत है। आइए आज हम आपको ऐसी 5 गलतियों के बारे में बताते हैं, जिनसे घर में करंट लगने का खतरा बढ़ सकता है और आपको इनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए।
#1
गीले हाथों से स्विच ऑन या ऑफ करना
गीले हाथों से बिजली का स्विच ऑन या ऑफ करने की गलती न करें क्योंकि इससे करंट लगने का खतरा बढ़ जाता है।
दरअसल, पानी एक अच्छा प्रवाहक होता है, जिससे करंट का खतरा बढ़ सकता है। अगर आपको कहीं पर स्विच ऑन या ऑफ करना हो तो पहले अपने हाथों को सुखाएं, फिर स्विच को ऑपरेट करें।
इसके अलावा गीले हाथों से प्लग में भी उंगली न डालें।
#2
गीले कपड़े पहनकर बिजली के उपकरणों का इस्तेमाल करना
अगर आप गीले कपड़े पहनकर बिजली के उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं तो यह भी एक बड़ी गलती है।
गीले कपड़े पहनकर पंखे, कूलर, फ्रिज आदि उपकरणों का इस्तेमाल करने से करंट लगने का खतरा बढ़ सकता है।
इसलिए बिजली के उपकरणों का इस्तेमाल करने से पहले हमेशा सुनिश्चित करें कि आप सूखे कपड़े पहने हों। इस तरह आप खुद को सुरक्षित रख सकते हैं।
#3
खराब तार का इस्तेमाल करना
अगर आपके पास कोई ऐसी तार है, जो खराब हो गई है और उसमें से धुआं निकल रहा है तो उसका इस्तेमाल न करें। धुआं निकलने वाली तार से करंट लगने का खतरा बढ़ जाता है।
इसके अलावा तार में कट लगने पर भी उसे न इस्तेमाल करें क्योंकि इससे भी आपको करंट लग सकता है। बेहतर होगा कि आप खराब तार को तुरंत बदल दें।
#4
बच्चों को बिजली के उपकरणों के पास न जाने दें
बच्चे अक्सर बिजली के उपकरणों को छूने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा करना उनके लिए खतरनाक हो सकता है। इसलिए बच्चों को बिजली के उपकरणों के पास न जाने दें और उन्हें समझाएं कि बिजली कितनी खतरनाक हो सकती है।
इसके अलावा बच्चों को बिजली के उपकरणों को छूने न दें और उन्हें समझाएं कि वे किसी भी बिजली के उपकरण को छूने की कोशिश न करें। इस तरह आप बच्चों को सुरक्षित रख सकते हैं।
#5
गीले फर्श पर खड़े होकर उपकरणों का इस्तेमाल करना
अगर आप गीले फर्श पर खड़े होकर किसी उपकरण का इस्तेमाल करेंगे तो इससे भी करंट लगने का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए गीले फर्श पर खड़े होकर किसी उपकरण का इस्तेमाल न करें।
इसके अलावा गीले फर्श पर किसी उपकरण को न लगाएं। इससे भी करंट लग सकता है। इस तरह की सावधानियों से आप खुद को सुरक्षित रख सकते हैं।