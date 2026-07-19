मानसून के दौरान त्वचा को नुकसान पहुंचा सकती हैं ये 5 सामान्य आदतें
क्या है खबर?
मानसून का मौसम त्वचा के लिए चुनौतियों से भरा हो सकता है। इस दौरान उमस और नमी के कारण त्वचा में कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। हालांकि, आप चाहें तो अपनी त्वचा की देखभाल के लिए कुछ आसान और प्रभावी तरीके अपना सकते हैं। आइए आज हम आपको 5 ऐसी सामान्य आदतें बताते हैं, जो अनजाने में आपकी त्वचा को नुकसान पहुंचा सकती हैं और इन्हें सुधारने से आपकी त्वचा को स्वस्थ रखा जा सकता है।
#1
त्वचा को साफ करने के बाद नमी न लगाना
मानसून के दौरान नमी भरी हवा के कारण त्वचा पर पसीना और तेल अधिक बनता है, जिससे रोमछिद्र बंद हो सकते हैं।
इस वजह से काले धब्बे और दाने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे में त्वचा को साफ करने के बाद नमी देना न भूलें। इससे त्वचा को पोषण मिलेगा और यह स्वस्थ रहेगी। आप चाहें तो अपनी त्वचा को नमी देने के लिए एलोवेरा का रस भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
#2
गंदे तौलिये से त्वचा को पोंछना
गंदे तौलिये से त्वचा को पोंछना भी गलत है। इससे त्वचा पर कीटाणु फैल सकते हैं, जो त्वचा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए हमेशा साफ तौलिये का ही इस्तेमाल करें।
इसके अलावा तौलिये को बार-बार धोएं और धूप में सुखाएं। इसके साथ ही तौलिये को किसी साफ जगह पर रखें ताकि त्वचा को कोई नुकसान न हो।
#3
गंदे या नम कपड़ों का इस्तेमाल करना
मानसून में गीले कपड़े जल्दी सूख नहीं पाते हैं, लेकिन उन्हें साफ करना जरूरी है। दरअसल, गीले कपड़ों में बैक्टीरिया पनप सकते हैं, जो त्वचा पर संक्रमण का कारण बन सकते हैं।
इसलिए गीले कपड़ों को जल्द से जल्द धोएं और उन्हें धूप में सुखाएं। इसके अतिरिक्त गीले कपड़ों को किसी साफ जगह पर रखें ताकि वे दूषित न हों।
#4
मुंहासों को फोड़ना
मानसून के दौरान मुंहासों की समस्या आम है क्योंकि इस मौसम में त्वचा अधिक चिपचिपी और तैलीय हो जाती है। इससे रोमछिद्र बंद हो जाते हैं और त्वचा पर दाने निकल आते हैं।
ऐसे में मुंहासों को फोड़ने की बजाय उन्हें प्राकृतिक तरीके से ठीक करने की कोशिश करें।
अगर मुंहासे ज्यादा बढ़ रहे हैं तो त्वचा विशेषज्ञ से सलाह लें ताकि आपकी समस्या का समाधान हो सके।
#5
मेकअप सोने से पहले साफ न करना
अगर आप मानसून के दौरान मेकअप साफ किए बिना सो जाते हैं तो यह आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। दरअसल, मेकअप रोमछिद्रों को बंद करके त्वचा की समस्या पैदा कर सकता है।
इसके अतिरिक्त त्वचा पर खुजली, लाल चकत्ते और जलन जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। इसलिए सोने से पहले त्वचा की सफाई करना न भूलें, ताकि त्वचा को कोई नुकसान न हो।