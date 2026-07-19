मानसून में त्वचा को नुकसान पहुंचाने वाली आदतें

मानसून के दौरान त्वचा को नुकसान पहुंचा सकती हैं ये 5 सामान्य आदतें

लेखन अंजली 02:12 pm Jul 19, 202602:12 pm

क्या है खबर?

मानसून का मौसम त्वचा के लिए चुनौतियों से भरा हो सकता है। इस दौरान उमस और नमी के कारण त्वचा में कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। हालांकि, आप चाहें तो अपनी त्वचा की देखभाल के लिए कुछ आसान और प्रभावी तरीके अपना सकते हैं। आइए आज हम आपको 5 ऐसी सामान्य आदतें बताते हैं, जो अनजाने में आपकी त्वचा को नुकसान पहुंचा सकती हैं और इन्हें सुधारने से आपकी त्वचा को स्वस्थ रखा जा सकता है।