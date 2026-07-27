टाइफाइड बढ़ाने वाले कारक

टाइफाइड संक्रमण बढ़ा सकती हैं ये 5 गलतियां, इनसे बचें

लेखन अंजली 01:45 pm Jul 27, 202601:45 pm

क्या है खबर?

टाइफाइड एक गंभीर बीमारी है, जो साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया के कारण होती है। यह बीमारी गंदे भोजन या पानी के माध्यम से फैलती है। इसके लक्षणों में बुखार, पेट दर्द और दस्त शामिल हैं। इस लेख में हम कुछ सामान्य गलतियों पर चर्चा करेंगे, जो टाइफाइड के खतरे को बढ़ा सकती हैं। इन गलतियों को जानकर आप अपनी और अपने परिवार की सेहत का ध्यान रख सकते हैं और इस बीमारी से बच सकते हैं।