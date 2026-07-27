टाइफाइड संक्रमण बढ़ा सकती हैं ये 5 गलतियां, इनसे बचें
क्या है खबर?
टाइफाइड एक गंभीर बीमारी है, जो साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया के कारण होती है। यह बीमारी गंदे भोजन या पानी के माध्यम से फैलती है। इसके लक्षणों में बुखार, पेट दर्द और दस्त शामिल हैं। इस लेख में हम कुछ सामान्य गलतियों पर चर्चा करेंगे, जो टाइफाइड के खतरे को बढ़ा सकती हैं। इन गलतियों को जानकर आप अपनी और अपने परिवार की सेहत का ध्यान रख सकते हैं और इस बीमारी से बच सकते हैं।
#1
गंदे पानी का सेवन करना
टाइफाइड का सबसे बड़ा कारण गंदे पानी का सेवन करना है। यह बैक्टीरिया गंदे पानी से हमारे शरीर में प्रवेश करता है, जिससे बीमारी फैलती है। इसलिए हमेशा साफ और शुद्ध पानी ही पिएं।
अगर आपको बाहर कहीं भी पानी पीना हो तो बोतल बंद पानी ही पिएं और घर पर भी नल का पानी उबालकर ही पिएं। इसके अलावा बर्फ का उपयोग भी साफ पानी से ही करें।
#2
कच्चा खाना खाना
कच्चे खाने को खाना भी टाइफाइड के खतरे को बढ़ा सकता है।
सलाद या कच्ची सब्जियां खाने से पहले उन्हें अच्छे से धो लें और अगर संभव हो तो उन्हें उबालकर ही खाएं। इससे बैक्टीरिया मर जाते हैं और संक्रमण का खतरा कम होता है।
इसके अलावा कच्चे या अधपके अंडे और मांसाहार भी टाइफाइड फैलाने का कारण बन सकते हैं, इसलिए इन्हें अच्छी तरह पका कर ही खाएं।
#3
हाथ धोने में लापरवाही बरतना
हाथ धोने में लापरवाही भी टाइफाइड के फैलाव का एक बड़ा कारण हो सकता है। खाने से पहले, खाने के बाद और बाथरूम उपयोग करने के बाद अपने हाथों को साबुन और पानी से अच्छी तरह धोना बहुत जरूरी है।
इसके अलावा बाहर से घर आते ही अपने हाथों को अच्छे से धोएं ताकि किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया आपके भोजन या अन्य चीजों के संपर्क में न आएं। इस तरह आप टाइफाइड के खतरे को कम कर सकते हैं।
#4
पके भोजन का सेवन न करना
पके भोजन का सेवन न करना भी एक बड़ी गलती हो सकती है। बाहर से खरीदे गए खाने को घर लाकर बिना पकाए खाना बहुत खतरनाक हो सकता है क्योंकि उसमें मौजूद बैक्टीरिया हमारे शरीर पर बुरा असर डाल सकते हैं।
इसलिए हमेशा घर पर बना पका हुआ खाना ही खाएं। साथ ही बाहर से लाए गए खाने को अच्छे से गर्म करके ही खाएं ताकि किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया खत्म हो सकें।
#5
अस्वस्थ खान-पान
अस्वस्थ खान-पान भी टाइफाइड के खतरे को बढ़ा सकता है। ज्यादा तैलीय, मसालेदार या गंदगी वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करने से बचें क्योंकि इनमें बैक्टीरिया पनप सकते हैं।
इसके अलावा पत्तेदार सब्जियां या सलाद भी साफ-सफाई के अभाव में बैक्टीरिया से संक्रमित हो सकते हैं। इसलिए हमेशा ताजे और साफ-सफाई वाले खाद्य पदार्थों का ही सेवन करें।
इन सभी बातों का ध्यान रखकर आप टाइफाइड जैसी गंभीर बीमारियों से सुरक्षित रह सकते हैं।