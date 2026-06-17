सफाई से जुड़ी ये 5 आदतें आपके घर को बना सकती हैं गंदा
क्या है खबर?
घर को साफ-सुथरा रखने के लिए हम कई बार सफाई से जुड़ी आदतें अपनाते हैं, लेकिन कई बार हम बिना सोचे-समझे कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जो घर को गंदा करने का कारण बन जाती हैं। इन गलतियों के कारण हमारा घर न केवल साफ नहीं रहता, बल्कि कई बार बीमारियों का कारण भी बन सकता है। आइए आज हम आपको ऐसी ही 5 गलतियों के बारे में बताते हैं, जो हमारे घर को गंदा बना सकती हैं।
#1
गीले कपड़े सुखाने के लिए घर में छोड़ना
गीले कपड़े सुखाने के लिए उन्हें घर में छोड़ना एक बड़ी गलती है। भले ही आप यह काम किसी कमरे में करें या फिर बालकनी में, इससे घर में नमी बनी रहती है, जो फफूंदी और कीटों के पनपने का कारण बन सकती है। इसलिए बेहतर होगा कि आप गीले कपड़ों को सुखाने के लिए घर के बाहर किसी तार पर टांगें। इससे वे जल्दी सूखेंगे और घर में नमी भी नहीं रहेगी।
#2
बाथरूम को साफ न करना
बाथरूम को साफ करना एक जरूरी काम है, लेकिन हम अक्सर ऐसा नहीं करते हैं। इससे बाथरूम गंदा और बदबूदार हो जाता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए हर हफ्ते बाथरूम को अच्छे से साफ करना चाहिए ताकि वह हमेशा ताजा और स्वच्छ बना रहे। इसके लिए आप बाथरूम साफ करने वाले उत्पाद का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसे अच्छी तरह से धो सकते हैं।
#3
रसोई के सिंक को साफ न रखना
रसोई का सिंक खाना बनाने और खाने के बाद अक्सर गंदा हो जाता है, लेकिन उसे साफ किए बिना छोड़ देना गलत है। इससे कीटाणु पनप सकते हैं और खाना भी दूषित हो सकता है। इसलिए रसोई के सिंक को तुरंत साफ करना चाहिए ताकि वह हमेशा साफ-सुथरा बना रहे। इसके लिए आप गर्म पानी और बर्तन धोने वाले तरल का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसे अच्छे से धो सकते हैं।
#4
पर्दों को धोना न करना
पर्दे भी धूल-मिट्टी और गंदगी को सोख लेते हैं, इसलिए इन्हें भी समय-समय पर धोना जरूरी है। अगर आप पर्दों को धोते नहीं हैं तो उनसे बदबू आने लगती है और घर में एक अजीब सा माहौल बन जाता है। इसलिए हर 6 महीने में पर्दों को धोना चाहिए ताकि वे ताजगी बनाए रखें। आप इन्हें हल्के साबुन और ठंडे पानी में धो सकते हैं। इससे पर्दे साफ-सुथरे रहेंगे और घर में बदबू नहीं होगी।
#5
साफ-सफाई के सामानों को व्यवस्थित न रखना
साफ-सफाई के सामानों जैसे झाड़ू, पोछा आदि को अगर आप इधर-उधर रख देते हैं तो इससे घर की सुंदरता बिगड़ती है। इसलिए इन सामानों को हमेशा एक निश्चित जगह पर रखें ताकि जरूरत पड़ने पर आसानी से मिल सकें। इन आदतों को अपनाकर आप अपने घर को हमेशा साफ-सुथरा रख सकते हैं और बीमारियों से भी बच सकते हैं। इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखकर आप अपने घर को स्वास्थ्यवर्धक और सुरक्षित बना सकते हैं।