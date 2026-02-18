गाजर के शौकीन हैं? जानिए इससे बनाए जाने वाले व्यंजनों की रेसिपी

गाजर एक पौष्टिक और स्वादिष्ट सब्जी है। यह न केवल सलाद में अच्छी लगती है, बल्कि इससे कई तरह के स्वादिष्ट व्यंजन भी बनाए जा सकते हैं। गाजर में विटामिन-A, विटामिन-C और फाइबर भरपूर मात्रा में होते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद हैं। आइए आज हम आपको गाजर से बनाए जाने वाले कुछ ऐसे व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जो आपके खाने के स्वाद को बढ़ा देंगे और आपके मेहमान भी इसकी तारीफ करेंगे।

#1 गाजर का हलवा गाजर का हलवा एक पारंपरिक भारतीय मिठाई है, जिसे खास मौकों पर बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले गाजरों को कदूकस करें और फिर उन्हें दूध में उबालें। दूध जब गाढ़ा हो जाए तो उसमें चीनी, घी, काजू और किशमिश डालकर पकाएं। अंत में इसमें इलायची पाउडर डालें और गर्मागर्म परोसें। यह मिठाई न केवल स्वादिष्ट है बल्कि इसमें मौजूद पोषक तत्व भी आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं।

#2 गाजर का रायता गाजर का रायता एक ताजगी भरा व्यंजन है, जिसे आप किसी भी मुख्य भोजन के साथ परोस सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले दही को अच्छे से फेंट लें और उसमें कदूकस की हुई गाजर मिलाएं। इसके बाद इसमें भुना जीरा पाउडर, नमक और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डालकर अच्छे से मिलाएं। यह रायता न केवल खाने को स्वादिष्ट बनाता है बल्कि पाचन क्रिया को भी सुधारता है।

Advertisement

#3 गाजर की सब्जी गाजर की सब्जी एक सरल और पौष्टिक व्यंजन है, जिसे आप रोजाना बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले प्याज, टमाटर और अदरक-लहसुन का पेस्ट भूनें, फिर इसमें हल्दी, धनिया पाउडर और गरम मसाला मिलाएं। अब इसमें कटी हुई गाजर डालकर धीमी आंच पर पकाएं जब तक वे नरम न हो जाएं। अंत में हरी मिर्च और धनिया पत्ती डालकर गर्मागर्म परोसें। यह सब्जी न केवल स्वादिष्ट है बल्कि आपके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फायदेमंद है।

Advertisement

#4 गाजर का अचार गाजर का अचार एक अनोखा और स्वादिष्ट अचार है, जिसे आप लंबे समय तक रख सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले गाजरों को लंबाई में काट लें और धूप में सुखा लें। अब सरसों तेल गर्म करके उसमें मेथी दाना, सौंफ दाना, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर मिलाएं। इसके बाद सूखी हुई गाजरें डालकर अच्छे से मिलाएं और बोतल में भर दें। यह अचार आपके खाने को अलग ही स्वाद दे सकता है।