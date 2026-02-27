पोर्टलैंड की यात्रा करने वाले शाकाहारी लोगों के लिए बेहतरीन हैं ये 5 कैफे

ओरेगन राज्य का एक प्रमुख शहर पोर्टलैंड अपनी हरियाली, कला और संस्कृति के लिए जाना जाता है। यह शहर पर्यावरण के प्रति जागरूकता के कारण भी मशहूर है। पोर्टलैंड में शाकाहारी और वीगन भोजन के लिए कई कैफे और रेस्टोरेंट हैं, जो स्थानीय उत्पादों का उपयोग करते हैं। यहां के कैफे न केवल स्वादिष्ट व्यंजन पेश करते हैं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान देते हैं। आइए यहां के 5 बेहतरीन कैफे के बारे में जानते हैं।

#1 द वाइल्डवुड पोर्टलैंड का पहला शाकाहारी कैफे 'द वाइल्डवुड' है, जो 1990 में खोला गया था। यह कैफे अपने प्राकृतिक और स्थानीय उत्पादों का उपयोग करके बनाए जाने वाले व्यंजनों के लिए जाना जाता है। यहां के मेन्यू में ताजा फल-सब्जियों से बने जूस, स्मूदी और सलाद शामिल हैं। इसके अलावा यहां की मिठाई भी शाकाहारी होती हैं। द वाइल्डवुड का माहौल शांतिपूर्ण है, जिससे यह आराम से बैठकर भोजन करने के लिए आदर्श स्थान बन जाता है।

#2 द ग्रास रूट्स 'द ग्रास रूट्स' पोर्टलैंड का एक ऐसा कैफे है, जो पर्यावरण संरक्षण पर जोर देता है। यह कैफे पूरी तरह से शाकाहारी है और यहां सभी व्यंजन स्थानीय उत्पादों से बनाए जाते हैं। इसके अलावा यहां प्लास्टिक का उपयोग बहुत कम किया जाता है और ग्राहकों को दोबारा इस्तेमाल किए जा सकने वाले कंटेनर दिए जाते हैं। 'द ग्रास रूट्स' में आप ताजे फलों के जूस, सलाद और स्मूदी का आनंद ले सकते हैं।

#3 सोलफूड 'सोलफूड' नामक कैफे पोर्टलैंड में विशेष प्रकार से तैयार किए जाने वाले व्यंजनों के लिए मशहूर है। यह कैफे शाकाहारी और वीगन, दोनों प्रकार के व्यंजन पेश करता है। इनमें ताजे फल-सब्जियों के साथ-साथ मसालों का सही मेल होता है। यहां का माहौल बहुत ही आरामदायक है, जिससे आप अपने भोजन का पूरी तरह से आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा यहां की सेवा भी बहुत अच्छी है, जो आपके अनुभव को बेहतर बनाएगी।

#4 द ओल्ड स्कूल 'द ओल्ड स्कूल' पोर्टलैंड का सबसे पुराना कैफे है, जिसे 1985 में खोला गया था। यह कैफे शाकाहारी और वीगन, दोनों प्रकार के व्यंजन पेश करता है और इनका मेन्यू भी काफी व्यापक है। यहां का माहौल बहुत ही आरामदायक है, जिससे आप अपने भोजन का पूरी तरह से आनंद ले सकते हैं। आप यहां आ कर कई तरह से सलाद और वीगन व्यंजनों का आनंद ले सकते हैं, जो आपको जरूर पसंद आएंगे।