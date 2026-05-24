कश्मीर जाएं तो जरूर चखें इन 5 पारंपरिक ब्रेड का स्वाद, आपको जरूर आएंगी पसंद

कश्मीर की ब्रेड न केवल स्वादिष्ट होती हैं, बल्कि इनमें इस्तेमाल की जाने वाली सामग्रियां भी सेहत के लिए फायदेमंद होती हैं। कश्मीरी ब्रेड को बनाने में पारंपरिक तरीके अपनाए जाते हैं, जिनसे इनका स्वाद और खुशबू और भी बढ़ जाती है। आइए आज हम आपको कश्मीर की 5 मशहूर ब्रेड के बारे में बताते हैं, जिनके बारे में शायद ही आप जानते हों। इनका स्वाद एक बार चख लिया तो बार-बार खाने का मन करेगा।

#1 लावासा लावासा एक प्राचीन कागज की तरह पतली और नरम ब्रेड है, जो हल्की फूली हुई होती है। इसे केवल मध्य पूर्व ही नहीं, बल्कि कश्मीर में भी खूब पसंद किया जाता है। मिट्टी के तंदूर में पकाई गई यह रोटी बाहर से थोड़ी कुरकुरी और अंदर से नरम होती है। इसे लोग नून चाय में डुबोकर खाना पसंद करते हैं। इस पर आप जैम और मक्खन लगाकर भी इसे नून चाय के साथ खा सकते हैं।

#2 बाकरखानी कश्मीरी बकरखानी एक पारंपरिक लेयर वाली ब्रेड है, जो पफ पेस्ट्री जैसी दिखती है। यह किसी बिस्किट जितनी कुरकुरी और लजीज होती है। इसे खास तौर से चाय के वक्त और नाश्ते में ही खाया जाता है। नून चाय के साथ इसका कुरकुरापन और नमकीन स्वाद बहुत ही बेहतरीन लगता है। इस ब्रेड के ऊपर अक्सर खसखस भी डाला जाता है, जिससे इसका स्वाद और भी अच्छा लगने लगता है।

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#3 गिर्दा गिर्दा कश्मीर की एक पारंपरिक रोजाना खाई जाने वाली ब्रेड है, जो यहां के लोगों का पसंदीदा नाश्ता भी है। इसकी पहचान इसका सुनहरे भूरा ऊपरी भाग और उंगलियों से बनाए गए निशान होते हैं, जो इसे बाहर से कुरकुरा और अंदर से नरम बनाते हैं। इसके ऊपर लोग मक्खन लगाकर नून चाय में डुबोकर खाना पसंद करते हैं। यह नाश्ता खास तौर से सुबह के वक्त बेहतरीन लग सकता है।

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#4 कश्मीरी पाव कश्मीरी पाव एक खास प्रकार की ब्रेड है, जो मैदा और दही मिलाकर बनाए जाते हैं। इसे ओवन में पकाया जाता है, जिससे इसका रंग सुनहरा हो जाता है। कश्मीरी पाव नरम होते हैं और इन्हें अक्सर हल्के भोजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनका स्वाद और खुशबू बहुत ही बढ़िया होती है। इन्हें चाय या कॉफी के साथ खाया जा सकता है, जिससे इनका आनंद और भी बढ़ जाता है।