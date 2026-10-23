आयोडीन की कमी से जुड़ी समस्याएं

आयोडीन की कमी से प्रभावित हो सकती हैं ये 5 शारीरिक व्यवस्थाएं

लेखन अंजली 12:51 pm Oct 23, 202612:51 pm

क्या है खबर?

आयोडीन एक ऐसा खनिज है, जो शरीर के लिए बहुत जरूरी है। यह थायराइड ग्रंथि को सही ढंग से काम करने में मदद करता है। इसके अलावा यह मस्तिष्क के विकास और शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को मजबूत बनाने में भी सहायक है। अगर शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है तो इससे कई गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। आइए जानते हैं कि आयोडीन की कमी से कौन-कौन सी शारीरिक व्यवस्थाएं प्रभावित हो सकती हैं।