आयोडीन की कमी से प्रभावित हो सकती हैं ये 5 शारीरिक व्यवस्थाएं
क्या है खबर?
आयोडीन एक ऐसा खनिज है, जो शरीर के लिए बहुत जरूरी है। यह थायराइड ग्रंथि को सही ढंग से काम करने में मदद करता है। इसके अलावा यह मस्तिष्क के विकास और शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को मजबूत बनाने में भी सहायक है। अगर शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है तो इससे कई गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। आइए जानते हैं कि आयोडीन की कमी से कौन-कौन सी शारीरिक व्यवस्थाएं प्रभावित हो सकती हैं।
#1
थायराइड ग्रंथि हो सकती है प्रभावित
आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है। यह ग्रंथि शरीर में ऊर्जा के उपयोग को नियंत्रित करने का काम करती है।
अगर इसमें आयोडीन की कमी हो जाती है तो इससे थायराइड की समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि थायराइड का कम काम करना या ज्यादा काम करना।
यह दोनों ही स्थितियां शरीर की अन्य व्यवस्थाओं को भी प्रभावित कर सकती हैं।
#2
मस्तिष्क का विकास हो सकता है प्रभावित
आयोडीन की कमी से मस्तिष्क के विकास पर भी असर पड़ता है। यह खासकर बच्चों के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि यह उनके मानसिक विकास में अहम भूमिका निभाता है।
अगर बच्चे को पर्याप्त मात्रा में आयोडीन नहीं मिलती है तो उनका मानसिक विकास सही तरीके से नहीं हो पाता है।
इससे बच्चों में ध्यान केंद्रित करने में परेशानी हो सकती है और सीखने की क्षमता में भी कमी आ सकती है।
#3
गर्भवती महिलाओं पर भी पड़ता है असर
गर्भवती महिलाओं के लिए भी आयोडीन बहुत जरूरी है क्योंकि यह न केवल उनकी सेहत बल्कि उनके होने वाले बच्चे की सेहत पर भी असर डालता है।
गर्भावस्था के दौरान आयोडीन की कमी से बच्चे का जन्म वजन कम होना, जन्म से जुड़ी समस्याएं होना या समय से पहले जन्म होने जैसी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए गर्भवती महिलाओं को अपनी खाने की चीज में आयोडीन युक्त खाद्य पदार्थों को शामिल करना चाहिए।
#4
रोगों से लड़ने की क्षमता हो सकती है कमजोर
आयोडीन शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता पर भी असर डालता है। यह हमारे शरीर की सुरक्षा तंत्र होती है, जो हमें बीमारियों और संक्रमण से बचाती है।
आयोडीन की कमी से यह क्षमता कमजोर हो जाती है, जिससे हम आसानी से बीमार पड़ सकते हैं या संक्रमण का शिकार हो सकते हैं। इससे हमारी बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी प्रभावित होती है।
इस स्थिति से बचने के लिए आयोडीन युक्त आहार का सेवन जरूरी है।
#5
दिल की सेहत हो सकती है खराब
आयोडीन की कमी से दिल की सेहत भी प्रभावित होती है।
इससे दिल की धड़कन का असंतुलन, उच्च रक्तचाप और अन्य दिल से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए आयोडीन की पर्याप्त मात्रा शरीर में होना बहुत जरूरी है ताकि इन सभी समस्याओं से बचा जा सके।
इन समस्याओं से बचाव के लिए आहार में आयोडीन युक्त खाद्य पदार्थों को शामिल करना चाहिए।
इसके अलावा डॉक्टर द्वारा बताए गए सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं।