हैंडस्टैंड एक ताकतवर एक्सरसाइज है, जो आपके शरीर की ताकत को बढ़ाती है। इसे करने से आपके कंधे, बाजू और पेट की मांसपेशियां मजबूत होती हैं।

इसके अलावा यह आपके शरीर के संतुलन और स्थिरता को भी सुधारता है।

नियमित रूप से हैंडस्टैंड करने से आप अपनी शारीरिक क्षमता को बढ़ा सकते हैं और अधिक फिट महसूस कर सकते हैं।

यह एक्सरसाइज आपके पूरे शरीर को मजबूती देती है और आपको ऊर्जा से भरपूर बनाती है।