घास पर नंगे पैर दौड़ने से पैरों की मांसपेशियों में मजबूती आती है।

जब आप नंगे पैर दौड़ते हैं तो आपके पैरों की हर मांसपेशी सक्रिय होती है, जिससे उन्हें बेहतर कसरत मिलती है।

इसके अलावा घास पर दौड़ने से आपके पैरों में खून का बहाव भी बेहतर होता है, जिससे वे जल्दी थकते नहीं और अधिक ऊर्जा मिलती है।

यह तरीका खासकर उन लोगों के लिए फायदेमंद है, जो नियमित रूप से एक्सरसाइज करते हैं।