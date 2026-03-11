भारत में छिपे हुए हैं ये 5 खूबसूरत पर्यटन स्थल, एक बार जरूर करें इनका रुख

भारत में कई ऐसे पर्यटन स्थल हैं, जो विदेशों में पाए जाने वाले पर्यटन स्थलों की तरह लगते हैं। ये पर्यटन स्थल अपनी प्राकृतिक सुंदरता और अद्भुत माहौल के लिए जाने जाते हैं। यहां की हरियाली, साफ-सुथरी हवा और शांत वातावरण पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। अगर आप किसी ऐसी जगह की तलाश में हैं, जहां आप सुकून के कुछ पल बिता सकें तो इन पर्यटन स्थलों का रुख कर सकते हैं।

#1 चोपटा (उत्तराखंड) उत्तराखंड का चोपटा एक खास पर्यटन स्थल है, जिसे 'मिनी स्विट्जरलैंड' के नाम से भी जाना जाता है। यह जगह घने जंगलों, हरे-भरे मैदानों और बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच स्थित है। यहां आकर आप पैदल यात्रा, कैंपिंग और फोटोग्राफी का आनंद ले सकते हैं। चोपटा से तुंगनाथ, चंद्रशिला और रुपकुंड की ओर बढ़ते हुए आप इन खूबसूरत स्थलों का भी आनंद ले सकते हैं। यहां की प्राकृतिक सुंदरता आपको मंत्रमुग्ध कर देगी।

#2 मैक्लॉडगंज (हिमाचल प्रदेश) हिमाचल प्रदेश का मैक्लॉडगंज धर्मशाला के पास स्थित एक छोटा-सा शहर है, जो तिब्बती संस्कृति और इतिहास से प्रभावित है। इसे 'छोटा ल्हासा' भी कहा जाता है, क्योंकि यह दलाई लामा का निवास स्थान भी है। यहां आकर आप तिब्बती बौद्ध मठ, संग्रहालय और स्थानीय बाजारों का दौरा कर सकते हैं। इसके अलावा यहां का शांतिपूर्ण माहौल और खूबसूरत पहाड़ियां आपको सुकून का अनुभव कराएंगी। यहां का नजारा आपकी आखों में बस जाएगा।

#3 सोलंग वैली (हिमाचल प्रदेश) हिमाचल प्रदेश की सोलंग वैली एक खूबसूरत पर्यटन स्थल है, जो रोमांच प्रेमियों के लिए स्वर्ग समान है। यह जगह बर्फबारी होने पर स्कीइंग के लिए मशहूर होती है, जबकि गर्मियों में यहां पैराग्लाइडिंग, घुड़सवारी और पैदल यात्रा जैसी गतिविधियां होती हैं। यहां आकर आप प्रकृति की गोद में समय बिता सकते हैं और रोमांचक खेलों का आनंद ले सकते हैं। सोलंग वैली की प्राकृतिक सुंदरता और रोमांचकारी गतिविधियां पर्यटकों को आकर्षित करती हैं।

#4 दार्जिलिंग (पश्चिम बंगाल) पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग अपने चाय बागानों, विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे और कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला के लिए मशहूर है। यहां से सूर्योदय देखना एक अनोखा अनुभव है, क्योंकि सूरज धीरे-धीरे कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला पर चमकता है। इसके अलावा यहां आकर आप टॉय ट्रेन की सवारी कर सकते हैं, जो आपको प्राकृतिक सुंदरता से रूबरू कराएगी। दार्जिलिंग की ठंडी हवा और हरियाली आपको मंत्रमुग्ध कर देगी।