दक्षिण कोरिया के छिपे हुए खजाने हैं ये 5 खूबसूरत स्थान, एक बार जरूर देखने जाएं

दक्षिण कोरिया एक ऐसा देश है, जो आधुनिकता और परंपरा का अनोखा मेल प्रस्तुत करता है। यह देश न केवल अपने हाई-टेक शहरों के लिए जाना जाता है, बल्कि यहां के कई छोटे-छोटे शहर और गांव भी अपनी संस्कृति के लिए मशहूर हैं। इन छिपे हुआ खजानों में आप कोरिया की असली संस्कृति और जीवनशैली का अनुभव कर सकते हैं। ये 5 खूबसूरत स्थान ज्यादा लोकप्रिय नहीं हैं, लेकिन यहां जा कर आपको सुकून मिलेगा।

#1 बुसान का गंजेओम द्वीप बुसान का गंजेओम द्वीप एक छोटा-सा द्वीप है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यहां आप सफेद रेत और नीले पानी का आनंद ले सकते हैं। इस द्वीप पर स्थित पैदल चलने के रास्ते आपको पहाड़ों की ऊंचाइयों तक ले जाते हैं, जहां से आप पूरे क्षेत्र का शानदार दृश्य देख सकते हैं। इसके अलावा यहां आ कर समुद्री जीवों को देखने का भी मौका मिलता है, जो इसे एक आदर्श पर्यटन स्थल बनाते हैं।

#2 जेजू द्वीप का हालेआक्यूम पार्क जेजू द्वीप का हालेआक्यूम पार्क एक अनोखा पार्क है, जहां आप प्रकृति की गोद में समय बिता सकते हैं। इस पार्क में स्थित हालेाकुला पर्वत की ऊंचाई से पूरे क्षेत्र का नजारा देखना बेहद यादगार अनुभव हो सकता है। यहां आप ट्रेकिंग कर सकते हैं और फूलों की विभिन्न प्रजातियों को देख सकते हैं। इसके अलावा यहां की ताजगी भरी हवा आपको एक अलग ही अनुभव प्रदान कर सकती है, जिसे भूल पाना मुश्किल है।

Advertisement

#3 सुंगम डोंग मेपल फॉरेस्ट पार्क सुंगम डोंग मेपल फॉरेस्ट पार्क अपने खूबसूरत मेपल पेड़ों के लिए मशहूर है। यहां सर्दियों में बर्फबारी होती है, जिससे पेड़ सफेद चादर ओढ़ लेते हैं। इस पार्क में घूमते हुए आपको ऐसा महसूस होगा, जैसे आप किसी जादुई दुनिया में आ गए हों। यहां की शांति और सुंदरता मन को सुकून देती है। इसके अलावा यहां की ताजगी भरी हवा और प्राकृतिक दृश्य आपको एक अलग ही अनुभव प्रदान करेंगे, जो आपके मन में बस जाएगा।

Advertisement

#4 जुकनमोन गार्डन जुकनमोन गार्डन अपनी अनोखी डिजाइनों और फूलों की विविधता के लिए जाना जाता है। यहां हर मौसम में अलग-अलग प्रकार के फूल खिलते हैं, जो इसे हमेशा खूबसूरत बनाए रखते हैं। इस गार्डन में घूमते हुए आपको ऐसा लगेगा, जैसे आप किसी परियों वाली दुनिया में आ गए हों। यहां की शांति और सुंदरता मन को सुकून देती है और पिकनिक मनाने के लिए आदर्श हो सकती है। यहां परिवार के साथ जाना अच्छा अनुभव होगा।