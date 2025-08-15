रात के बजाय दिन में सोते हैं ये 5 जानवर, इनके बारे में जानिए

आमतौर पर ज्यादातर जानवर भी इंसानों की तरह रात के समय ही सोते हैं। हालांकि, कई ऐसे भी जानवर हैं, जो दिन के समय सोना पसंद करते हैं। इन्हें 'रात में सक्रिय रहने वाले जीव' भी कहा जाता है। इस लेख में हम आपको 5 ऐसे जानवरों के बारे में बताएंगे, जो दिन के समय सोना और रात में जागना पसंद करते हैं। साथ ही इस आदत के पीछे की वजह पर भी नजर डालेंगे।

#1 चमगादड़ चमगादड़ रात में सबसे ज्यादा सक्रिय रहने वाले जीवों में से एक हैं। ये अपनी खास ध्वनि तरंगों का उपयोग करके अंधेरे में वस्तुओं को पहचानते हैं। चमगादड़ ज्यादातर कीड़े-मकोड़े और फल खाते हैं। इनकी खासियत यह है कि ये एक बार में 1,000 से ज्यादा मच्छरों को खा सकते हैं। चमगादड़ों की और विचित्र आदत यह है कि वे लेटकर या बैठकर नहीं, बल्कि उलटे लटककर सोते हैं।

#2 ऊदबिलाव ऊदबिलाव एक ऐसा जानवर है, जो रात में ज्यादा सक्रिय रहता है। इसी कारण ये भी दिन में जागते हैं और रात को सोते हैं। ये अपने लंबे पंजों की मदद से पानी में तेजी से तैर भी लेते हैं। ऊदबिलाव ज्यादातर मछलियां और छोटे जीव खाते हैं। इनकी खासियत यह है कि ये पानी के नीचे रहते हुए भी सांस ले सकते हैं। ऊदबिलाव की जीवनशैली और भोजन की आदतें इसे एक अनोखा जीव बनाती हैं।

#3 कंगारू आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन कंगारू भी रात में जागना पसंद करते हैं। ये अपने लंबे पैरों की मदद से ऊंची-ऊंची छलांग लगा सकते हैं और तेज दौड़ सकते हैं। कंगारू घास और पौधे खाते हैं, इसलिए इन्हें अपने भोजन के लिए प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहना पड़ता है। कंगारू की खासियत यह है कि ये अपने बच्चों को अपनी थैली में रखते हैं, जिससे वे सुरक्षित रहते हैं और आसानी से बढ़ते हैं।

#4 उल्लू उल्लू एक प्रकार का पक्षी है, जो रात को जागता है और दिन में कम ही नजर आता है। यह ज्यादातर रात में उड़ान भरता है और दिन के समय सोना पसंद करता है। उल्लू की खासियत यह है कि ये अपनी बड़ी-बड़ी आखों की मदद से रात के समय भी साफ देख सकते हैं। उल्लू रात को जागना पसंद करते हैं, क्यूंकि वे इस वक्त ज्यादा सक्रीय रहते हैं और भोजन की तलाश करते हैं।