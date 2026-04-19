4 अनोखी और स्वादिष्ट भारतीय रोटियां, जो बढ़ाती हैं हर सब्जी का स्वाद

रोटी भारतीय खान-पान का अहम हिस्सा है और हर घर में इसका सेवन किया जाता है। हालांकि, रोजाना गेहूं के आटे की रोटियां खा-खा कर मन उब जाता है। ऐसे में आज के लेख में हम आपको कुछ अनोखी और स्वादिष्ट रोटी के विकल्पों के बारे में बताएंगे, जो आपके खाने का मजा दोगुना कर देंगी। ये रोटियां न केवल खाने में स्वादिष्ट हैं, बल्कि इनकी रेसिपी भी आसान है।

#1 बासमती चावल की रोटी बासमती चावल की रोटी एक अनोखा विकल्प है, जो चावल खाने वालों के लिए खासतौर पर बढ़िया रहेगी। इसे बनाने के लिए बासमती चावल को उबालकर उसका आटा तैयार किया जाता है। फिर इसे बेलकर तवे पर दोनों तरफ से सुनहरा होने तक पकाया जाता है। यह रोटी न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें मौजूद ऊर्जा देने वाले तत्व भी भरपूर होते हैं। इसे बनाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन इसका स्वाद एकदम लाजवाब है।

#2 मक्के की रोटी मक्के की रोटी पंजाब का एक मशहूर व्यंजन है, जिसे सरसों के साग और मक्खन के साथ परोसा जाता है। इसे बनाने के लिए मक्के का आटा और पानी मिलाकर गूंधा जाता है। इसके बाद छोटी-छोटी लोइयां बनाकर बेलकर तवे पर पकाया जाता है। यह रोटी गर्मा-गर्म खाने पर सबसे अच्छी लगती है और इसका अनोखा स्वाद इसे खास बनाता है। इसे बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन खा कर दिल खुश हो जाता है।

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#3 ज्वार की रोटी ज्वार की रोटी महाराष्ट्र का एक पारंपरिक व्यंजन है, जिसे ज्वार के आटे से बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए ज्वार का आटा और पानी मिलाकर गूंधा जाता है और फिर छोटी-छोटी लोइयां बनाकर बेलकर तवे पर पकाया जाता है। यह रोटी गर्मा-गर्म खाने पर सबसे अच्छी लगती है और इसका अनोखा स्वाद इसे खास बनाता है। इसे बनाना आसान है, लेकिन इसका मजा अनोखा है। ज्वार की रोटी सेहत के लिए भी फायदेमंद है।

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