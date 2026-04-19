राइस पेपर से बनाए जा सकते हैं ये 4 स्वादिष्ट व्यंजन, जानिए इनकी रेसिपी

राइस पेपर का इस्तेमाल आमतौर पर वियतनामी रोल्स में किया जाता है। हालांकि, इसके अलावा भी इससे कई स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जा सकते हैं। यह न केवल हल्का और पौष्टिक होता है, बल्कि इसमें कई तरह के व्यंजनों को बनाने की क्षमता भी होती है। आइए आज हम आपको राइस पेपर से बनाए जाने वाले कुछ ऐसे व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जिनका स्वाद आप शायद ही जानते होंगे।

#1 राइस पेपर पिज्जा राइस पेपर से पिज्जा बनाना एक अनोखा अनुभव हो सकता है। इसके लिए सबसे पहले राइस पेपर को गोल आकार में काटें, फिर इसे हल्के से पानी में भिगोकर गर्म तवे पर सेकें। अब इस पर टमाटर की चटनी, कद्दूकस किया हुआ पनीर, सब्जियां और अपने पसंदीदा मसाले डालकर इसे ओवन में बेक करें। यह पिज्जा बहुत ही कम समय में तैयार हो जाता है और इसका स्वाद भी लाजवाब है।

#2 राइस पेपर समोसा राइस पेपर से समोसा बनाना भी आसान होता है और इससे यह एकदम कुरकुरा बनता है। इसके लिए सबसे पहले आलू, मटर और मसालों को मिलाकर भरावन तैयार करें। अब राइस पेपर को त्रिकोण आकार में काटें और उसमें भरावन डालकर बंद करें। फिर इन्हें गर्म तेल में सुनहरा होने तक तलें। यह समोसा बाहर से कुरकुरा और अंदर से नरम होता है, जो आपके मेहमानों को बेहद पसंद आएगा।

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#3 राइस पेपर स्प्रिंग रोल्स स्प्रिंग रोल्स तो आपने कई बार खाए होंगे, लेकिन क्या आपने कभी राइस पेपर से स्प्रिंग रोल्स बनाए हैं? इसके लिए सबसे पहले सब्जियों (गाजर, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च आदि) को बारीक काटकर हल्का सा भून लें। फिर राइस पेपर पर इनको रोल करें। रोल्स को गर्म तेल में सुनहरा होने तक तलें। यह रोल बाहर से कुरकुरा और अंदर से स्वादिष्ट होते हैं, जो आपके खाने का मजा बढ़ा देंगे।

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