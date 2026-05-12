नीलगिरी पर्वत पर ट्रेन यात्रा का अनुभव है अनोखा, जानिए 5 अहम बातें

तमिलनाडु में स्थित नीलगिरी पर्वत पर ट्रेन यात्रा करना एक अनोखा अनुभव है। यह रेलवे लाइन विश्व धरोहर स्थल है और इसे 'नीलगिरी माउंटेन रेलवे' के नाम से जाना जाता है। यह यात्रा आपको हरे-भरे जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और खूबसूरत घाटियों के बीच से गुजरते हुए एक रोमांचक अनुभव देती है। इस लेख में हम आपको नीलगिरी पर्वत पर ट्रेन यात्रा से जुड़ी 5 अहम बातें बताएंगे, जो आपके सफर को और भी यादगार बना देंगी।

#1 यात्रा की शुरुआत ऊटी से होती है नीलगिरी माउंटेन रेलवे की यात्रा की शुरुआत ऊटी से होती है। ऊटी एक खूबसूरत हिल स्टेशन है, जो अपनी ठंडी जलवायु और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यहां पहुंचकर आप पहले से ही बुक की गई ट्रेन में चढ़ सकते हैं। ऊटी रेलवे स्टेशन का माहौल बहुत ही आकर्षक है और यहां का नजारा भी बेहद सुंदर है। यहां से आप नीलगिरी पर्वत की यात्रा शुरू करते हैं, जो बहुत ही रोमांचक और यादगार है।

#2 यात्रा में शामिल होते हैं कई छोटे स्टेशन नीलगिरी माउंटेन रेलवे की यात्रा में कई छोटे स्टेशन शामिल होते हैं, जहां आप कुछ मिनट रुकते हैं, ताकि यात्री चढ़ और उतर सकें। इन स्टेशनों पर रुककर आप स्थानीय लोगों से मिल सकते हैं और उनकी संस्कृति को करीब से जान सकते हैं। इसके अलावा इन स्टेशनों पर आपको स्थानीय हस्तशिल्प और खाने-पीने की चीजें भी मिलती हैं, जिन्हें आप खरीद सकते हैं या आजमा सकते हैं। यह अनुभव आपकी यात्रा को और भी खास बना देता है।

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#3 ट्रेन की धीमी गति बनाती है रोमांचक नीलगिरी माउंटेन रेलवे की ट्रेन बहुत धीमी गति से चलती है, जिससे आप हर छोटे-से-छोटे नजारों का पूरी तरह आनंद ले सकते हैं। यह ट्रेन लगभग 46 किलोमीटर लंबी है और इसे पार करने में लगभग 4 घंटे लगते हैं। इस दौरान आप हरे-भरे जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और खूबसूरत घाटियों के बीच से गुजरते हुए एक रोमांचक अनुभव करते हैं। इस धीमी गति से चलने वाली यात्रा का मजा लेना ही इसकी सबसे बड़ी खासियत है।

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#4 प्राकृतिक सुंदरता है बेहतरीन नीलगिरी पर्वत पर ट्रेन यात्रा करते समय आपको चारों ओर प्रकृति की गोद में बैठने जैसा महसूस होगा। हरे-भरे जंगल, ऊंचे पहाड़, छोटी-छोटी नदियां और झरने इस सफर को यादगार बना देते हैं। खासकर बारिश के मौसम के दौरान जब हर जगह हरियाली छायी होती है तो यह अनुभव और भी खास हो जाता है। इस प्राकृतिक सुंदरता के बीच से गुजरते हुए आपको एक अलग ही दुनिया का अनुभव मिलेगा, जो आपकी यात्रा को और भी यादगार बना देगा।