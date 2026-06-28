दुनिया की सबसे प्रसिद्ध मिठाइयों की कहानियां, जो वाकई हैं दिलचस्प

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मकारून का इतिहास

मकारून एक फ्रेंच मिठाई है, जो बादाम के आटे से बनाई जाती है और इसमें क्रीम भरी होती है। इसका इतिहास बहुत पुराना है और कहा जाता है कि इसे सबसे पहले 18वीं शताब्दी में फ्रांस लाया गया था। यह मिठाई स्पेन से आई थी, जहां इसे पहले से ही बादाम के आटे से बनाया जाता था। फ्रांस में आने के बाद इसे नई तकनीकों और सामग्रियों के साथ तैयार किया गया, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ गया।