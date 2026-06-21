GEN-Z के बीच बढ़ता हाथ से बने गहनों का चलन

GEN-Z के बीच बढ़ रहा है हाथ से बनाए गए गहनों का चलन, जानिए कारण

लेखन सयाली 11:15 am Jun 21, 202611:15 am

क्या है खबर?

GEN-Z यानि 1995-2010 के बीच पैदा हुए लोगों में हाथ से बनाए गए गहनों का चलन तेजी से बढ़ रहा है। ये गहने न केवल सुंदर दिखते हैं, बल्कि इनमें व्यक्तिगत स्पर्श भी जुड़ा होता है। युवा इन गहनों के माध्यम से अपनी रचनात्मकता और अनोखेपन को व्यक्त कर रहे हैं। इस लेख में हम जानेंगे कि कैसे हाथ से बनाए गए गहने GEN-Z के बीच लोकप्रिय हो रहे हैं और इसके पीछे के कारण क्या हैं।