गर्मियों में क्यों महसूस होती है शरीर में सुस्ती? जानिए इसके पीछे की वजह

गर्मी का मौसम चल रहा है और इस दौरान न सिर्फ बाहर बल्कि घर के अंदर भी अत्यधिक गर्मी महसूस होने लगती है। इसकी वजह से आप सुस्त और थका हुआ महसूस कर सकते हैं। हालांकि, सुस्ती और थकान की समस्या के लिए सिर्फ गर्मी ही जिम्मेदार नहीं होती है, बल्कि आपका खान-पान भी इसका कारण हो सकता है। आइए जानते हैं कि गर्मियों में सुस्ती और थकान की समस्या के पीछे क्या-क्या कारण हो सकते हैं।

#1 अधिक पानी का सेवन न करना गर्मियों में पानी का सेवन न करने पर शरीर में पानी की कमी हो सकती है और इससे सुस्ती और थकान की समस्या हो सकती है। दरअसल, शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए पसीना हम भूमिका निभाता है, लेकिन जब शरीर बहुत अधिक पसीना बहाता है और इसे फिर से भरने के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिलता तो पानी की कमी हो सकती है। इसलिए गर्मियों में दिनभर में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पिएं।

#2 पोषक तत्वों की कमी खान-पान का शरीर पर काफी प्रभाव पड़ता है। अगर आप जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर आहार नहीं लेते हैं, तो इससे शरीर सुस्त हो सकता है। अगर आपकी खाने की आदतें पोषक तत्वों से भरपूर नहीं हैं, तो आपको थकान और सुस्ती का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए खाने में विटामिन-C, विटामिन-B12, आयरन, प्रोटीन और फाइबर युक्त खाद्य पदार्थों को शामिल करें। साथ ही हरी सब्जियां, ताजे फल और जूस का सेवन करें।

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#3 नींद की कमी भी है कारण नींद की कमी भी सुस्ती और थकान का एक कारण हो सकता है। अगर आपको पर्याप्त नींद नहीं मिलती है, तो इससे आपका शरीर थका हुआ और सुस्त महसूस कर सकता है। इसके अलावा नींद की कमी से आपका मन भी खराब हो सकता है और आप चिड़चिड़े हो सकते हैं। इसलिए रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लें और सोने से पहले मोबाइल और लैपटॉप का इस्तेमाल न करें।

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#4 शारीरिक गतिविधि का न होना अगर आप शारीरिक गतिविधि को अपने रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा नहीं बनाते हैं, तो इससे भी सुस्ती और थकान का सामना करना पड़ सकता है। रोजाना कुछ मिनट टहलने या हल्की-फुल्की व्यायाम करने से शरीर को ऊर्जा मिलती है और आप तरोताजा महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा शारीरिक गतिविधि से शरीर का खून का प्रवाह भी बेहतर होता है और इससे कई तरह के स्वास्थ्य लाभ मिल सकते हैं।