रात के समय ज्यादातर लोग क्यों करते रहते हैं डूमस्क्रोलिंग? जानिए इसके पीछे की वजह

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सोशल मीडिया का उपयोग

सोशल मीडिया का उपयोग आजकल बहुत आम हो गया है, लेकिन इसका गलत तरीके से उपयोग करना सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। रात के समय जब माहौल शांत होता है तब लोग सोशल मीडिया पर ज्यादा सक्रिय रहते हैं और वहां पर उन्हें कई ऐसी खबरें मिलती हैं, जो उनकी चिंता को बढ़ा सकती हैं। रात के वक्त लोग काम से छुटकारा पा चुके होते हैं, जिससे उन्हें डूमस्क्रोलिंग का समय भी मिल जाता है।