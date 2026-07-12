पुराने कपड़े इकट्ठा करना

पुराने कपड़े क्यों इकट्ठा कर लेते हैं लोग? जानिए इसका कारण

लेखन सयाली 04:35 pm Jul 12, 202604:35 pm

क्या है खबर?

कई लोग पुराने कपड़ों को इकट्ठा कर लेते हैं, भले ही वे उन्हें पहनते न हों। यह आदत केवल पैसों की वजह से नहीं होती, बल्कि इसके पीछे मानसिक कारण भी होते हैं। पुराने कपड़ों को इकट्ठा करने का कारण भावनात्मक जुड़ाव, यादें और कभी-कभी भविष्य की संभावनाएं भी हो सकती हैं। इस लेख में हम जानेंगे कि लोग पुराने कपड़ों को क्यों इकट्ठा करते हैं और इसके पीछे कौन-कौन से मानसिक कारण हो सकते हैं।