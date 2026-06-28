बिना जरूरत के सामान खरीदने की आदत बदलना

बिना जरूरत के सामान खरीदने की आदत से कैसे पाया जा सकता है छुटकारा?

लेखन सयाली 10:12 am Jun 28, 202610:12 am

क्या है खबर?

कई लोग बिना जरूरत के सामान खरीद लेते हैं। इस आदत के पीछे मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं, जो हमें अनजाने में ऐसा करने पर मजबूर कर देते हैं। कभी-कभी यह सिर्फ खरीदारी का मजा लेने के लिए होता है, लेकिन यह आदत हमारी आर्थिक स्थिति पर बुरा असर डाल सकती है। इस लेख में हम जानेंगे कि ऐसी आदत को कैसे बदला जा सकता है और सही तरीके से खरीदारी कैसे की जा सकती है।