लोग बिना सोचे-समझे क्यों कर लेते हैं खरीदारी? जानिए इसके पीछे के कुछ कारण

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भावनाओं का प्रभाव

बिना सोचे-समझे खरीदारी अक्सर हमारी भावनाओं से जुड़ी होती है। जब हम उदास, तनाव में या बोर हो रहे होते हैं तो हमें कुछ नया खरीदने का मन करता है। यह एक तुरंत मिलने वाली खुशी दे सकता है, लेकिन बाद में पछतावा हो सकता है। इस आदत को नियंत्रित करने के लिए अपनी भावनाओं को पहचानें और समझें कि कब आप ऐसी खरीदारी करने जा रहे हैं। इसके बाद खुद से पूछें कि क्या यह खरीदारी वाकई जरूरी है।