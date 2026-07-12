फल और सब्जियों को धोते समय न करें ये 5 गलतियां, हो सकता है नुकसान
क्या है खबर?
फल और सब्जियों को खाने से पहले धोना बहुत जरूरी है। हालांकि, कई लोग इसे सामान्य समझते हैं और कुछ छोटी-छोटी गलतियां कर बैठते हैं, जिनसे उन्हें नुकसान हो सकता है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसी ही गलतियों के बारे में बताएंगे, जिन्हें लोग अक्सर करते हैं। इसके अलावा हम इनसे बचने के तरीके भी बताएंगे, ताकि आप अपने खाने को सुरक्षित रख सकें और स्वास्थ्यवर्धक बना सकें।
#1
पानी का अधिक उपयोग करना
अक्सर लोग फल और सब्जियों को धोने के लिए बहुत ज्यादा पानी का उपयोग करते हैं। इससे न केवल पानी की बर्बादी होती है, बल्कि कई बार फल-सब्जियों के पोषक तत्व भी बाहर निकल आते हैं। बेहतर होगा कि आप एक बाल्टी में थोड़ा-सा पानी लेकर उसमें फल और सब्जियां डालें और फिर उन्हें निकालकर अलग रख दें। इससे पानी की बर्बादी भी नहीं होगी और पोषक तत्व भी सुरक्षित रहेंगे।
#2
केवल साबुन या शैंपू का इस्तेमाल करना
कुछ लोग सोचते हैं कि फल और सब्जियों को केवल साबुन से धोने से वे साफ हो जाएंगे। यह सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि इनसे फल और सब्जियों पर रसायन रह सकते हैं, जो सेहत के लिए हानिकारक हो सकते हैं। बेहतर होगा कि आप फल-सब्जियों को साफ पानी में अच्छे से रगड़कर धोएं या फिर किसी विशेष फल-सब्जी धोने वाले तरल का उपयोग करें, जो सुरक्षित हों। इन्हें आप अन्य तत्वों से भी धो सकते हैं।
#3
ठंडे पानी का उपयोग करना
ठंडा पानी कई लोगों को लगता है कि फल और सब्जियों को बेहतर तरीके से साफ करता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठंडे पानी में कीटाणु नहीं मरते और ये पूरी तरह से साफ नहीं होते। इसलिए, हमेशा हल्के गर्म पानी का उपयोग करें, ताकि सभी कीटाणु खत्म हो सकें और पोषक तत्व भी सुरक्षित रहें। इसके अलावा हल्के गर्म पानी से फल-सब्जियों की त्वचा भी नरम हो जाती है, जिससे उनका स्वाद बढ़ जाता है।
#4
धोने का समय कम रखना
अक्सर लोग फल और सब्जियों को जल्दी-जल्दी धोकर आगे बढ़ जाते हैं, जिससे वे पूरी तरह से साफ नहीं हो पाते। खासकर अगर बात हरी पत्तेदार सब्जियों की हो तो उन्हें कम से कम 10-15 सेकंड तक अच्छे से धोना चाहिए, ताकि सभी कीटाणु और गंदगी दूर हो सके। इसके अलावा फलों को भी कम से कम 5-10 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए, ताकि वे पूरी तरह से सुरक्षित हो सकें।
#5
भिगोकर रखना
कुछ लोग सोचते हैं कि फल और सब्जियों को लंबे समय तक पानी में भिगोकर रखने से वे बेहतर तरीके से साफ हो जाएंगे। ऐसा करना गलत है, क्योंकि इससे उनमें मौजूद प्राकृतिक तत्व खत्म होने लगते हैं और उनका स्वाद भी बिगड़ जाता है। बेहतर होगा कि आप फल-सब्जियों को तुरंत धोकर इस्तेमाल करें या उन्हें थोड़ी देर के लिए ही पानी में रखें, ताकि वे ताजे बने रहें।