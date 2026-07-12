फल और सब्जियों को धोते समय न करें ये 5 गलतियां, हो सकता है नुकसान

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केवल साबुन या शैंपू का इस्तेमाल करना

कुछ लोग सोचते हैं कि फल और सब्जियों को केवल साबुन से धोने से वे साफ हो जाएंगे। यह सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि इनसे फल और सब्जियों पर रसायन रह सकते हैं, जो सेहत के लिए हानिकारक हो सकते हैं। बेहतर होगा कि आप फल-सब्जियों को साफ पानी में अच्छे से रगड़कर धोएं या फिर किसी विशेष फल-सब्जी धोने वाले तरल का उपयोग करें, जो सुरक्षित हों। इन्हें आप अन्य तत्वों से भी धो सकते हैं।