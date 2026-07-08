कई औषधीय गुणों से भरपूर लोबान

कई औषधीय गुणों से भरपूर होती है लोबान, जानिए इसके फायदे

लेखन अंजली 04:36 pm Jul 08, 202604:36 pm

क्या है खबर?

लोबान एक प्रकार का गम है, जो लोबान के पेड़ से निकाला जाता है। यह सदियों से धार्मिक अनुष्ठानों और औषधीय उपयोगों में इस्तेमाल होती आ रही है। इसके कई स्वास्थ्य लाभ हैं, जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इस लेख में हम लोबान के कुछ प्रमुख स्वास्थ्य लाभों पर चर्चा करेंगे, जिससे आप इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करने पर विचार कर सकते हैं।