क्या आपके जूते कुछ ही समय में हो जाते हैं खराब? जानिए इसके कारण
क्या है खबर?
जूते हमारे रोजमर्रा के जीवन का अहम हिस्सा हैं। हालांकि, कई लोग इस बात से परेशान रहते हैं कि उनके जूते जल्दी खराब हो जाते हैं। इसके पीछे कई छिपे कारण हो सकते हैं, जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। इस लेख में हम कुछ ऐसे ही कारणों पर चर्चा करेंगे, जो आपके जूतों की उम्र को प्रभावित कर सकते हैं और आपको सही तरीके से जूते रखने और उनकी देखभाल करने के सुझाव भी देंगे।
#1
गलत साइज के जूते
गलत साइज के जूते पहनने से वे जल्दी खराब हो सकते हैं। अगर आपके जूते ढीले या बहुत टाइट हैं तो वे जल्दी घिस सकते हैं और उनका आकार बिगड़ सकता है। इसलिए, हमेशा अपने पैरों के माप और फिट के अनुसार जूते खरीदें। इसके अलावा समय-समय पर अपने पैरों के आकार को जांचते रहें, क्योंकि उम्र के साथ-साथ हमारे पैरों का आकार भी बदल सकता है।
#2
गलत प्रकार के जूते पहनना
अगर आप हर तरह की गतिविधि के लिए एक ही जोड़ी जूते पहनते हैं तो वे जल्दी खराब हो सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप दौड़ने के लिए सामान्य जूते पहनते हैं तो वे जल्दी घिस सकते हैं। इसलिए, हर गतिविधि के लिए अलग-अलग तरह के जूते पहनें, जैसे कि दौड़ने के लिए खास रनिंग जूते, ऑफिस के लिए फॉर्मल जूते और रोजमर्रा के उपयोग के लिए साधारण जूते।
#3
सही देखभाल न करना
जूते कितने भी महंगे क्यों न हों, अगर उनकी सही देखभाल नहीं की जाए तो वे जल्दी खराब हो सकते हैं। जूतों को साफ रखना, समय-समय पर उन्हें पॉलिश करना और उन्हें सही तरीके से रखना जरूरी है। इसके अलावा गीले जूतों को कभी भी पहनें नहीं, क्योंकि इससे उनका आकार बिगड़ सकता है और वे जल्दी घिस सकते हैं। हमेशा गीले जूतों को सूखने दें और फिर उन्हें पहनें।
#4
रोजाना एक ही जोड़ी पहनना
हर दिन एक ही जोड़ी जूते पहनने से भी वे जल्दी खराब हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें सूखने और आराम करने का मौका नहीं मिलता। इसलिए, हर दिन अलग-अलग जोड़ी जूते पहनें, ताकि वे हवा लग सकें और उनकी उम्र बढ़ सके। इसके अलावा अगर संभव हो तो सप्ताह में कम से कम एक दिन अपने सभी जूतों को आराम करने दें। इससे वे लंबे समय तक टिके रहेंगे और आपकी पैरों को आराम मिलेगा।