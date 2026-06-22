कृत्रिम रोशनी में भी अच्छा होता है इन 5 पौधों का विकास, जानिए इनके बारे में

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अफ्रीकन वायलेट

अफ्रीकन वायलेट एक सुंदर फूल देने वाला पौधा है, जो कम रोशनी में भी खिलता रहता है। इसके नीले, बैंगनी या सफेद फूल आपके घर की सजावट को खास बना देते हैं। इसे नियमित रूप से पानी देने की जरूरत नहीं होती, बस मिट्टी को हल्का गीला रखें। इसके फूल लंबे समय तक खिलते रहते हैं, जिससे आपका घर हमेशा खुशबूदार और आकर्षक बना रहता है। इसे किसी भी टेबल या खिड़की पर रखा जा सकता है।