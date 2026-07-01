हरी मिर्च का पौधा उगाने का तरीका

किचन गार्डन के लिए घर पर उगाया जा सकता है हरी मिर्च का पौधा, जानिए कैसे

लेखन अंजली 11:20 am Jul 01, 202611:20 am

क्या है खबर?

हरी मिर्च भारतीय भोजन में एक खास भूमिका निभाती है। इसके बिना कई मसालेदार पकवान अधूरे लगते हैं। अगर आप अपने किचन गार्डन के लिए कुछ खास सोच रहे हैं तो हरी मिर्च का पौधा एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इसे उगाना न केवल आसान है बल्कि इससे आपको ताजी और स्वादिष्ट मिर्च भी मिलेगी। इस लेख में हम आपको कुछ सरल और प्रभावी सुझाव देंगे, जिससे आप आसानी से अपने घर पर हरी मिर्च का पौधा उगा सकें।