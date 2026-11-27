मौसम के अनुसार अपना रंग बदल लेते हैं ये 5 जानवर, जानिए इनके बारे में
क्या है खबर?
क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ जानवर अपने शरीर के रंग को मौसम के अनुसार क्यों बदलते हैं? इसके पीछे एक खास कारण है। दरअसल, यह रंग परिवर्तन उनके जीवित रहने और पर्यावरण के अनुकूल होने में मदद करता है। आइए 5 ऐसे जानवरों के बारे में जानते हैं, जो अपने रंग को मौसम के अनुसार बदलते हैं और समझते हैं कि वे ऐसा क्यों करते हैं।
#1
आर्कटिक लोमड़ी
आर्कटिक लोमड़ी एक ऐसा जानवर है, जो अपने शरीर का रंग मौसम के अनुसार बदलता है।
गर्मियों में इसका रंग भूरे रंग का होता है, जबकि सर्दियों में इसका रंग सफेद हो जाता है।
इसका कारण यह है कि सफेद रंग बर्फ में छिपने में मदद करता है, जबकि भूरा रंग गर्मियों में इसे अपने आस-पास की मिट्टी में छिपने में मदद करता है।
इस तरह यह रंग परिवर्तन आर्कटिक लोमड़ी को शिकारियों से बचाने में मदद करता है।
#2
स्नोशू खरगोश
स्नोशू खरगोश भी अपने शरीर के रंग को मौसम के अनुसार बदलता है। गर्मियों में इसका रंग भूरे रंग का होता है, जबकि सर्दियों में इसका रंग सफेद हो जाता है।
इसका कारण सफेद रंग बर्फ में छिपने में मदद करता है, जबकि भूरा रंग जंगलों में छिपने में सहायक होता है। इस तरह यह रंग परिवर्तन स्नोशू खरगोश को शिकारियों से बचाने में मदद करता है।
#3
स्टोट
स्टोट एक प्रकार का छोटा जानवर है, जो अपने शरीर के रंग को मौसम के अनुसार बदलता है। गर्मियों में इसका रंग भूरे रंग का होता है, जबकि सर्दियों में इसका रंग सफेद हो जाता है।
इसका कारण सफेद रंग बर्फ में छिपने में मदद करता है, जबकि भूरा रंग जंगलों में छिपने में सहायक होता है। इस तरह यह रंग परिवर्तन स्टोट को शिकारियों से बचाने में मदद करता है।
#4
माउंटेन हरे
माउंटेन हरे एक प्रकार का खरगोश है, जो अपने शरीर का रंग मौसम के अनुसार बदलता है।
गर्मियों में इसका रंग भूरे रंग का होता है, जबकि सर्दियों में इसका रंग सफेद हो जाता है।
इसका कारण सफेद रंग बर्फ में छिपने में मदद करता है, जबकि भूरा रंग जंगलों में छिपने में सहायक होता है।
इस तरह यह रंग परिवर्तन माउंटेन हरे को शिकारियों से बचाने में मदद करता है।
#5
हिम तेंदुआ
हिम तेंदुआ एक बड़ी जंगली बिल्ली है, जो हिमालय के ठंडे इलाकों में पाई जाती है। इसकी त्वचा का रंग गर्मियों में हल्का भूरा और सर्दियों में सफेद होता है।
इनका रंग बदलने का कारण पर्यावरण के साथ मेल खाना है। गर्मियों में इनका भूरा रंग इनकी त्वचा को गर्म रखने में मदद करता है, जबकि सर्दियों में इनका सफेद रंग बर्फ में छिपने में मदद करता है।
इसके अलावा इसका भूरे रंग का पैटर्न भी है।