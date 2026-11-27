आर्कटिक लोमड़ी एक ऐसा जानवर है, जो अपने शरीर का रंग मौसम के अनुसार बदलता है।

गर्मियों में इसका रंग भूरे रंग का होता है, जबकि सर्दियों में इसका रंग सफेद हो जाता है।

इसका कारण यह है कि सफेद रंग बर्फ में छिपने में मदद करता है, जबकि भूरा रंग गर्मियों में इसे अपने आस-पास की मिट्टी में छिपने में मदद करता है।

इस तरह यह रंग परिवर्तन आर्कटिक लोमड़ी को शिकारियों से बचाने में मदद करता है।