अगर शरीर हमेशा भारी और सुस्त लगता है, तो जरूर जानें इसका कारण

कसरत शरीर को स्वस्थ रखने का अहम हिस्सा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप कसरत के अलावा किसी और चीज को अहमियत ही न दें। कसरत के साथ-साथ आराम भी जरूरी है। इससे शरीर को ठीक होने का समय मिलता है और वह फिर से ऊर्जा से भर जाता है। आराम के बिना आपका शरीर थका हुआ महसूस कर सकता है और आपकी कसरत की क्षमता भी कम हो सकती है। आइए इसके महत्व के बारे में जानें।

#1 आराम मांसपेशियों की मरम्मत के लिए है जरूरी कसरत करने से मांसपेशियों में छोटे-छोटे खिंचाव आ जाते हैं, जो बाद में ठीक होकर मजबूत बनती हैं। आराम करने पर मांसपेशियां खुद को ठीक करती हैं और फिर से ऊर्जा से भर जाती हैं। अगर आप लगातार कसरत करते रहेंगे तो आपकी मांसपेशियां ठीक नहीं हो पाएंगी और थकावट महसूस होगी। इसलिए हफ्ते में कम से कम एक दिन आराम करना जरूरी है, ताकि आपकी मांसपेशियां ठीक हो सकें और आप फिर से ताजगी से भर जाएं।

#2 ऊर्जा के स्तर को बनाए रखने में है सहायक आराम करने से शरीर की ऊर्जा वापस आती है। लगातार कसरत करने से शरीर की ऊर्जा खत्म हो जाती है और आप थकान महसूस करने लगते हैं। आराम करने पर शरीर अपनी खोई हुई ऊर्जा को वापस प्राप्त करता है और आप फिर से ताजगी से भर जाते हैं। इससे आपकी कसरत की क्षमता भी बढ़ती है और आप अधिक प्रभावी ढंग से कसरत कर सकते हैं। इसलिए हफ्ते में कम से कम एक दिन आराम करना जरूरी है।

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#3 मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में है मददगार आराम करने से केवल शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। लगातार कसरत करने से दिमाग पर भी दबाव पड़ता है और आप तनाव महसूस कर सकते हैं। आराम करने पर दिमाग को भी शांति मिलती है और वह तरोताजा हो जाता है। इससे आपकी मानसिक स्पष्टता बढ़ती है और आप अधिक प्रभावी ढंग से कसरत कर सकते हैं। इसलिए हफ्ते में कम से कम एक दिन आराम करना जरूरी है।

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#4 चोट लगने का खतरा होता है कम लगातार कसरत करने से चोट लगने का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि शरीर पूरी तरह तैयार नहीं होता। आराम करने पर शरीर अपनी थकान दूर करता है और शरीर में फिर से ऊर्जा से भर जाती है। इससे आपकी कसरत करने की क्षमता भी बढ़ती है और आप अधिक प्रभावी ढंग से कसरत कर सकते हैं। इसलिए हफ्ते में कम से कम एक दिन आराम करना जरूरी है, ताकि आपकी चोट लगने की संभावना कम हो सके।