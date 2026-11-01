सर्दियों में भारतीय पारंपरिक कपड़े पहनने वाली महिलाएं इन 5 तरीकों से करें लेयरिंग

सर्दियों में भारतीय पारंपरिक कपड़े पहनने वाली महिलाएं इन 5 तरीकों से करें लेयरिंग
क्या है खबर?
सर्दियों में भारतीय पारंपरिक कपड़े पहनने वाली महिलाएं अक्सर ठंड से बचने के लिए कई परतें पहनती हैं। हालांकि, सही तरीके से लेयरिंग न करने पर यह देखने में अच्छा नहीं लगता। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे फैशन टिप्स देंगे, जिनसे आप सर्दियों में भी स्टाइलिश और आरामदायक रह सकती हैं। इन उपायों को अपनाकर आप अपने पारंपरिक लुक को और भी खास बना सकती हैं और ठंड से भी बच सकती हैं।
#1
कुर्ता और कोट का मेल
सर्दियों में कुर्ता पहनना एक अच्छा विकल्प हो सकता है, लेकिन इसे और भी आकर्षक बनाने के लिए आप एक सुंदर कोट का इस्तेमाल कर सकती हैं।
अगर आप प्रिंटेड कुर्ता पहन रही हैं तो सादे रंग का कोट चुनें। वहीं, अगर आपका कुर्ता सादे रंग का है तो प्रिंटेड कोट बेहतर रहेगा।
इससे न केवल आपका लुक बेहद खास लगेगा, बल्कि ठंड से भी अच्छी तरह बचाव हो जाएगा।
#2
साड़ी के साथ शॉल पहनें
साड़ी के साथ शॉल पहनना एक शानदार तरीका है, जिससे आप ठंड से बच सकती हैं और स्टाइलिश भी दिख सकती हैं।
शॉल को आप अपने कंधों पर डाल सकती हैं या इसे अपनी साड़ी के पल्लू की तरह इस्तेमाल कर सकती हैं।
यह न केवल आपको गर्म रखेगा, बल्कि आपके पूरे लुक को भी खास बनाएगा। अलग-अलग रंगों और डिजाइनों की शॉल चुनकर आप अपने साड़ी लुक को और भी आकर्षक बना सकती हैं।
#3
अनारकली सूट और जैकेट का मेल
अनारकली सूट हमेशा से ही पारंपरिक और आकर्षक रहा है। सर्दियों में इसे और भी खास बनाने के लिए आप एक सुंदर जैकेट का इस्तेमाल कर सकती हैं।
जैकेट न केवल आपको गर्म रखेगी, बल्कि आपके पूरे लुक को भी खास बनाएगी। आप अलग-अलग रंगों और डिजाइनों की जैकेट चुन सकती हैं, ताकि आपका अनारकली सूट और जैकेट का मेल शानदार लगे।
इस तरह से आप ठंड से बचते हुए भी स्टाइलिश दिख सकती हैं।
#4
लहंगा-चोली के साथ कुर्ता पहनें
लहंगा-चोली हमेशा से ही शादी-ब्याह जैसे खास मौकों पर पहना जाता रहा है, लेकिन सर्दियों में इसे पहनना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसके लिए आप लहंगा-चोली के नीचे एक लंबा कुर्ता पहन सकती हैं।
यह न केवल आपको गर्म रखेगा, बल्कि आपके पूरे लुक को भी खास बनाएगा। इसके साथ ही आप हल्के गहनों का इस्तेमाल करके अपने लुक को और भी आकर्षक बना सकती हैं।
आप कुर्ते के अंदर स्वेटर आदि पहन सकती हैं।
#5
धोती-पैंट और लंबे कोट का मेल
धोती-पैंट आजकल बहुत चलन में हैं और इन्हें सर्दियों में पहनना सुरक्षित रहता है। धोती-पैंट के ऊपर एक लंबा कोट पहनें, ताकि आपका पूरा शरीर ढका रहे।
इसके साथ हल्के गहने पहनें, ताकि आपका लुक बहुत बनावटी न लगे। इन सभी तरीकों से आप न केवल ठंड से बच सकती हैं, बल्कि स्टाइलिश भी दिख सकती हैं।
सही कपड़ों का चयन करके आप हर मौसम में खास दिख सकती हैं।